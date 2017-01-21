Самое интересное о съезде "Единой России"

Инаугурация Трампа Последние дни Обамы Развод Бузовой и Тарасова Интервью Кончаловского Дом-2
Политика

Демарш сына Трампа на инаугурации попал на видео

Бэррон Трамп резко одернул руку, когда Меланья пыталась взять ее
Политика

Культуре в сельской местности придадут импульс

"Единая Россия" в 2017 году будет реализовывать два проекта в этой сфере
партнеры
Суббота 21 января
Лента новостей
18:05
Маткапиталом предложили оплачивать ипотеку
17:53
Раненого Роналду поймали фотографы
17:37
Упавшим на рельсы в метро пассажиром оказался боец Росгвардии
17:06
В деревне под Петербургом угнали Rolls-Royce
16:59
Смертельное ДТП в Петерубрге сняли на видео
16:44
Дальняя авиация России ударила по "ИГ" в Сирии
16:40
Человек упал на рельсы в московском метро
16:08
Рудковская показала интимное фото с Плющенко
15:57
На МКАД столкнулись четыре машины
15:20
Самбурская опубликовала фото без волос
14:57
Судебное заседание по иску Шри Пракаша Джи перенесено
14:47
Смертельное ДТП с автобусом с детьми произошло в Италии
14:16
Когда Трампу ждать звонка Путина
14:07
Россия оставит "Искандеры" в Калининграде
14:00
Лолита: Я накуролесила по полной программе
13:38
Мир скорбит о смерти интернет-звезды Гейба
13:16
Трамп отменил наследие Обамы
13:12
Видео первого танца Дональда и Меланьи Трамп на инаугурации
13:10
Песков об экстрадиции Сноудена
12:55
Мужчина с тесаком напал на прохожего на юге Москвы
11:59
Страстный поцелуй Мишель Обамы и Меланьи Трамп
11:36
Полицейские застрелили мужчину с гранатой в Москве
11:19
Человек погиб в аварии в центре Москвы
11:02
Стильная Меланья Трамп восхитила видом
10:27
На сына Кличко напал аллигатор
10:02
Мужчину задержали за стрельбу на юго-западе Москвы
21:59
Что ждет Меланью Трамп
21:54
Трамп издал первый указ
21:30
Почему обанкротился ведущий игрок рекламного рынка Москвы
21:17
Последствия взрыва в Подмосковье попали на видео
21:03
Лоза встал на защиту Трампа
21:02
Обама улетел с Капиталийского холма
20:52
Пожар в НИИ Бурденко в Москве ликвидирован
20:45
На инаугурации Трамп пообещал отдать власть
20:37
Информатора нового допингового скандала назвали обиженным
20:23
Брежнева родит Меладзе сына
20:08
Самые обсуждаемые научные разработки России
20:06
Трамп официально стал президентом США
19:57
Клинтон оправдалась за посещение инаугурации Трампа
19:49
Пьяный пермяк вызвал скорую и избил врачей
19:45
Огонь заблокировал людей на крыше НИИ Бурденко
19:35
В Венесуэле инфляция составила 800%
19:26
Гиперзвуковая ракета повысит мощь России
19:18
Пожар в здании НИИ Бурденко в центре Москвы
19:11
Врачи помогают лишить прав гонщицу Багдасарян
19:11
В Выборге водителя убили из-за конфликта на дороге
19:06
Актриса Александра Ребенок беременна
19:05
Разгневанные украинцы не пустили Ляшко к Трампу
18:58
Противники Трампа начали громить магазины (видео)
18:52
Жительница Псковской области убила подругу из-за общего мужчины
18:37
Серов запретил трогать Пугачеву
18:24
Порошенко отказался от Roshen в Липецке ради атаки на Россию
18:16
В пригороде Парижа взорвался дом
18:04
Бузова расплакалась на своем дне рождения
17:57
В США началась инаугурация Трампа (видео)
17:51
Шипулин одержал первую победу в сезоне
17:46
Москвич умер во время купаний на Крещение
17:37
В России упали продажи автомобилей
17:33
Клиент Сбербанка устроил в очереди танец (видео)
17:10
Мужу тяжко приходится с Гусевой
17:05
Джигурда донимает Анисину по ночам
16:59
Хитрая попытка Лукашенко выбить скидку у Москвы
16:50
Волочкова налегает на тортики
16:46
ОНФ нашел нарушения в закупках на 18 миллиардов рублей
16:37
Как изменились звезды сериала "Дикий ангел"
16:24
В столице объявлен желтый уровень угрозы
16:24
Миллиардер Тиньков потребовал от подчиненных меньше есть
16:20
Песков: Ужас Чубайса? У нас в Москве все нормально
16:04
Полуголая должница на морозе покусала приставов (видео)
16:04
Пророк Судьбы предсказал крах Европы и США
15:58
Спасатели рассказали о шести выживших в отеле под лавиной
15:55
Как Европа вмешивается в российское законодательство
15:46
В Госдуме предложили перекрыть газ Украине
15:42
Максим Поташев встретил день рождения в реанимации
15:33
Дочь займет место Трампа в президентском кресле
15:30
У Королевой сдали нервы на похоронах бабушки
15:06
"Бэтмен" напал на инкассаторов в Химках (видео)
15:06
Что годы сделали с Волочковой
14:59
Авербух защитил российских фигуристов от нападок США
14:59
Как закрытие завода в России ударит по Порошенко
14:43
Значение имени Алексей
14:23
У гонщицы Мары Багдасарян отнимают самое дорогое
14:20
"Огонек" с Пугачевой побил рекорд
14:10
Самые эпатажные поступки артистов на сцене
14:07
В правительстве поспорили о будущем рубля
13:48
Полицейские оставили водителя без руки (видео)
13:43
Бондарчук привел невесту к матери
13:43
"Ужаснувшемуся" Чубайсу крепко досталось
13:38
У звезды "ВИА Гры" отказали ноги
13:36
Неизвестный "заминировал" здание ВГТРК
13:13
Лукашенко ищет замену российской нефти
13:08
Спевшаяся с Цыгановым звезда "Викинга" рассталась с женихом
13:03
Виктория Боня сделала заявление после обвинений в сутенерстве
13:02
Автор хита "Я у твоих ног" о проклятии Елены Ваенги
12:59
Умер бывший глава "Союзмультфильма"
12:53
Володин поздравил Шаймиева с юбилеем
12:42
Африкантова из "Дома-2" вывела из себя Солнцева
12:41
Доказано превосходство любителей черного юмора
12:26
Британия отказалась продавать Украину
12:24
Роналду переезжает в Китай
партнеры

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Фото со свадьбы Меладзе произвело фурор
Политика

Самое интересное о съезде "Единой России"

Фото: er.ru
Первый день работы XVI съезда "Единой России" прошел на дискуссионных площадках. Обсуждали народный контроль за чиновниками в регионах, повышение темпов роста экономики, эффективность российской власти. В дискуссиях, наравне с единороссами, участвовали и члены правительства. За процессом наблюдали корреспонденты издания Dni.Ru.
прочитано 64 раза

Дискуссии носили отнюдь не теоретический характер. Ведь в Москве, в павильоне ВДНХ, собрались представители всех российских регионов, которые отлично знают ситуацию на местах. Так что обсуждение носило вполне предметный характер.

ПО ТЕМЕ

Съезд "ЕР" обновит состав Генсовета партии

Госдума разобрала "законодательные завалы"

"ЕР" возьмет на контроль создание дополнительных мест в школах

"Единой России" удалось выполнить многие задачи, заложенные в программе партии – несмотря на то, что экономическая ситуация стране непростая. Эта мысль красной нитью соединила выступления модераторов всех семи дискуссионных площадок, которые подводили итоги первого дня работы съезда.


Экономика

Цели, указанные в программе партии, совпадают с тезисами последнего Послания президента России Федеральному собранию. "ЕР" намерена организовать широкое публичное обсуждение предметного плана действий, рассчитанного до 2025 года – с привлечением бизнес-объединений, ведущих научных организаций, экспертного сообщества, заявил вице-спикер Госдумы, член Высшего совета "ЕР" Александр Жуков на дискуссионной площадке "Экономика роста и благосостояния". По словам вице-спикера, выполнение этого плана позволит уже на рубеже 2019–2020 годов выйти на темпы экономического роста выше мировых.

Как отметил Александр Жуков, важная задача – повышение доходной базы и устойчивости региональных и местных бюджетов. Также, по словам зампредседателя парламента, нельзя забывать об эффективном использовании бюджетных средств как на федеральном, так и на региональном уровне. И последней задачей Александр Жуков назвал поддержку малого и среднего бизнеса, которая сегодня не ограничивается мерами налогового стимулирования. В свою очередь, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал о планах снижения налоговой нагрузки на бизнес. По словам Макарова, главная задача предстоящей настройки российской налоговой системы – сделать ее суперконкурентной, обеспечить серьезное преимущество для российских предприятий.


Фото: er.ru

Образование
В 2017 году "Единая Россия" обеспечит контроль за реализацией программы по введению дополнительных мест в школах, целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, выделенным на эти цели, заявил председатель комитета Госдумы по образованию и науке. Вячеслав Никонов выступал на дискуссионной площадке "Умная сила и культурное лидерство". "По инициативе депутатов фракции "Единая Россия" в федеральном бюджете на 2017-2019 годы предусмотрены 25 миллиардов рублей на продолжение реализации программы строительства новых школ", – напомнил депутат.

О планах по созданию новых дошкольных образовательных учреждений рассказала заместитель Никонова Лариса Тутова. По ее словам, в 2017 году "Единая Россия" приступит к решению задачи по увеличению мест в дошкольных образовательных организациях, в том числе в частных и семейных детских садах.

Социальные программы

О поддержке незащищенных категорий граждан шла речь на площадке "Социальная политика: вложения в каждого человека – основа нашего будущего". Как рассказала модератор площадки, заместитель секретаря генсовета "ЕР" Ольга Баталина, были затронуты вопросы, которые сегодня особенно беспокоят граждан пожилого возраста. По ее словам, в 2017 году будет выделен 1 миллиард рублей на повышение доступности и качества социальных услуг для этой категории граждан. "Уже сегодня разработана типовая программа по обучению компьютерной грамотности пенсионеров во всех регионах страны", – отметила Баталина.

В числе уже принятых решений по поддержке инвалидов она отметила предусмотренное в бюджете финансирование в полном объеме технических средств реабилитации для инвалидов и граждан льготных категорий. Это позволит уже сейчас начать их бесперебойную закупку.


Фото: er.ru

Культура

"Единая Россия" в течение года будет реализовывать два проекта в сфере культуры – "Местный дом культуры" и "Театры малых городов". Об этом заявила заместитель председателя профильного комитета Госдумы Ольга Казакова. Она участвовала в дискуссии в рамках площадки "Умная сила и культурное лидерство".

Как рассказала Казакова, с инициативой создать эти проекты выступили именно единороссы. "Мы сделали все расчеты совместно с министерством и абсолютно точно можем с вами участвовать в реализации этих проектов на наших территориях", – отметила она.

По словам Казаковой, на программу "Местный дом культуры" в 2017 году выделено из федерального бюджета 1,4 миллиарда рублей. Эта сумма, отметила парламентарий, станет первым шагом в проекте ремонта и восстановления сельских клубов. Законодатель напомнила, что одним из главных тезисов предвыборной программы "ЕР" было улучшение качества жизни людей. И речь идет как о городских жителях, так и о проживающих в сельской местности.
Фото: er.ru

Верховенство права

Вице-спикер Госдумы, председатель Центральной контрольной комиссии "Единой России" Ирина Яровая выступила модератором площадки "Качество государства". В ходе дискуссии она предложила законодательно закрепить форму, в которой судебный пристав уведомляет гражданина или юрлицо о начатом против него судебном производстве. "Гражданин вынужден идти в ССП и стоять там очереди, чтобы пообщаться с приставом. Это недопустимо и неэффективно. Наша задача сделать так, чтобы судебное производство было абсолютно прозрачным и понятным", – заявила Яровая.

Вице-спикер также напомнила, что в программе "Единой России" среди приоритетных задач заявлено улучшение качества работы многофункциональных центров (МФЦ). В частности, "ЕР" намерена добиться повышения уровня удовлетворенности граждан государственными услугами, снижения времени ожидания в очереди при получении государственных и муниципальных услуг до 15 минут. Кроме того, перечень госуслуг, оказываемых в МФЦ, должен быть существенно расширен.
Фото: er.ru
XVI съезд "Единой России" в полной мере подтверждает роль партии в российской политической системе, комментирует итоги работы первого дня форума гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. По словам политолога, программа партии, представленная на парламентских выборах, стала серьезным комплексным документом, который определял направление социально-экономического развития. Она была разработана при взаимодействии с серьезными экспертами.

"Дискуссия очень серьезная и напряженная. Я жду от работы на площадках и завтрашнего Пленарного заседания подтверждения роли "Единой России" в российском политическом процессе, в праймериз губернаторов, в начинающемся процессе выборов президента страны. Кроме того, я полагаю, что руководящие органы ждут обновления. Оно будет более существенным, чем обновление региональных и местных организаций", – отметил Орлов. По словам эксперта, направление этого обновления очевидно. На руководящие посты выйдут те, кто добился результатов на выборах.

XVI съезд "Единой России" продолжит работу 22 января. На повестке – выборы Высшего и Генерального совета партии. В пленарном заседании примет участие лидер "ЕР" Дмитрий Медведев.
Автор: Игорь Силецкий21 января 2017, 18:30

Политика

Как мир встретил Трампа-президента
Демарш сына Трампа на инаугурации попал на видео
Разгневанные украинцы не пустили Ляшко к Трампу
Британия отказалась продавать Украину

Шоу-бизнес

Самбурская опубликовала фото без волос
Лолита: Я накуролесила по полной программе
Рудковская показала интимное фото с Плющенко
Лоза встал на защиту Трампа

Проишествия

Убийство киллера с гранатой в Москве сняли на видео
Смертельное ДТП с автобусом с детьми произошло в Италии
На сына Кличко напал аллигатор
Огонь заблокировал людей на крыше НИИ Бурденко

Lifestyle

Как изменились звезды сериала "Дикий ангел"
"Огонек" с Пугачевой побил рекорд
Самые эпатажные поступки артистов на сцене
Главные события Москвы с 20 по 26 января
Общество

Стильная Меланья Трамп восхитила видом

С похвалой вкусу новой первой леди выступили даже обычно критикующие семью Трампа издания
Общество

Видео первого танца Дональда и Меланьи Трамп на инаугурации

Трогательным моментом завершилась церемония официального вступления в должность президента США
Общество

Мир скорбит о смерти интернет-звезды Гейба

Пес стал героем мемов после того, как его хозяева выложили в Сеть записанный для друзей ролик
Шоу-бизнес

Рудковская показала интимное фото с Плющенко

Снимок продюсер опубликовала на своей странице в Instagram

Гороскоп

Брежнева родит Меладзе сына
Дочь займет место Трампа в президентском кресле
Меркель рискует остаться в одиночестве
Астролог назвала опасные дни 2017 года

Фоторепортажи

Страстный поцелуй Мишель Обамы и Меланьи Трамп
Что годы сделали с Волочковой
Аллегрова со странной прической отмечает юбилей
Евгений Цыганов спелся со звездой "Викинга"

Спорт

Раненого Роналду поймали фотографы
Информатора нового допингового скандала назвали обиженным
Авербух защитил российских фигуристов от нападок США
Роналду переезжает в Китай

Регионы

Полуголая должница на морозе покусала приставов (видео)
За удаленную по ошибке почку жительнице Сахалина заплатят 1,3 млн
Задушившая двух детей женщина оказалась чиновницей
Уралец похитил школьницу ради дозы
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru