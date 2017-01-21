Самое интересное о съезде "Единой России"

Первый день работы XVI съезда "Единой России" прошел на дискуссионных площадках. Обсуждали народный контроль за чиновниками в регионах, повышение темпов роста экономики, эффективность российской власти. В дискуссиях, наравне с единороссами, участвовали и члены правительства. За процессом наблюдали корреспонденты издания Dni.Ru.

Дискуссии носили отнюдь не теоретический характер. Ведь в Москве, в павильоне ВДНХ, собрались представители всех российских регионов, которые отлично знают ситуацию на местах. Так что обсуждение носило вполне предметный характер.

"Единой России" удалось выполнить многие задачи, заложенные в программе партии – несмотря на то, что экономическая ситуация стране непростая. Эта мысль красной нитью соединила выступления модераторов всех семи дискуссионных площадок, которые подводили итоги первого дня работы съезда.







Экономика





Цели, указанные в программе партии, совпадают с тезисами последнего Послания президента России Федеральному собранию. "ЕР" намерена организовать широкое публичное обсуждение предметного плана действий, рассчитанного до 2025 года – с привлечением бизнес-объединений, ведущих научных организаций, экспертного сообщества, заявил вице-спикер Госдумы, член Высшего совета "ЕР" Александр Жуков на дискуссионной площадке "Экономика роста и благосостояния". По словам вице-спикера, выполнение этого плана позволит уже на рубеже 2019–2020 годов выйти на темпы экономического роста выше мировых.





Как отметил Александр Жуков, важная задача – повышение доходной базы и устойчивости региональных и местных бюджетов. Также, по словам зампредседателя парламента, нельзя забывать об эффективном использовании бюджетных средств как на федеральном, так и на региональном уровне. И последней задачей Александр Жуков назвал поддержку малого и среднего бизнеса, которая сегодня не ограничивается мерами налогового стимулирования. В свою очередь, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал о планах снижения налоговой нагрузки на бизнес. По словам Макарова, главная задача предстоящей настройки российской налоговой системы – сделать ее суперконкурентной, обеспечить серьезное преимущество для российских предприятий.





Образование

В 2017 году "Единая Россия" обеспечит контроль за реализацией программы по введению дополнительных мест в школах, целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, выделенным на эти цели, заявил председатель комитета Госдумы по образованию и науке. Вячеслав Никонов выступал на дискуссионной площадке "Умная сила и культурное лидерство". "По инициативе депутатов фракции "Единая Россия" в федеральном бюджете на 2017-2019 годы предусмотрены 25 миллиардов рублей на продолжение реализации программы строительства новых школ", – напомнил депутат.





О планах по созданию новых дошкольных образовательных учреждений рассказала заместитель Никонова Лариса Тутова. По ее словам, в 2017 году "Единая Россия" приступит к решению задачи по увеличению мест в дошкольных образовательных организациях, в том числе в частных и семейных детских садах.





Социальные программы





О поддержке незащищенных категорий граждан шла речь на площадке "Социальная политика: вложения в каждого человека – основа нашего будущего". Как рассказала модератор площадки, заместитель секретаря генсовета "ЕР" Ольга Баталина, были затронуты вопросы, которые сегодня особенно беспокоят граждан пожилого возраста. По ее словам, в 2017 году будет выделен 1 миллиард рублей на повышение доступности и качества социальных услуг для этой категории граждан. "Уже сегодня разработана типовая программа по обучению компьютерной грамотности пенсионеров во всех регионах страны", – отметила Баталина.





В числе уже принятых решений по поддержке инвалидов она отметила предусмотренное в бюджете финансирование в полном объеме технических средств реабилитации для инвалидов и граждан льготных категорий. Это позволит уже сейчас начать их бесперебойную закупку.





Культура





"Единая Россия" в течение года будет реализовывать два проекта в сфере культуры – "Местный дом культуры" и "Театры малых городов". Об этом заявила заместитель председателя профильного комитета Госдумы Ольга Казакова. Она участвовала в дискуссии в рамках площадки "Умная сила и культурное лидерство".





Как рассказала Казакова, с инициативой создать эти проекты выступили именно единороссы. "Мы сделали все расчеты совместно с министерством и абсолютно точно можем с вами участвовать в реализации этих проектов на наших территориях", – отметила она.





По словам Казаковой, на программу "Местный дом культуры" в 2017 году выделено из федерального бюджета 1,4 миллиарда рублей. Эта сумма, отметила парламентарий, станет первым шагом в проекте ремонта и восстановления сельских клубов. Законодатель напомнила, что одним из главных тезисов предвыборной программы "ЕР" было улучшение качества жизни людей. И речь идет как о городских жителях, так и о проживающих в сельской местности.





Верховенство права





Вице-спикер Госдумы, председатель Центральной контрольной комиссии "Единой России" Ирина Яровая выступила модератором площадки "Качество государства". В ходе дискуссии она предложила законодательно закрепить форму, в которой судебный пристав уведомляет гражданина или юрлицо о начатом против него судебном производстве. "Гражданин вынужден идти в ССП и стоять там очереди, чтобы пообщаться с приставом. Это недопустимо и неэффективно. Наша задача сделать так, чтобы судебное производство было абсолютно прозрачным и понятным", – заявила Яровая.





Вице-спикер также напомнила, что в программе "Единой России" среди приоритетных задач заявлено улучшение качества работы многофункциональных центров (МФЦ). В частности, "ЕР" намерена добиться повышения уровня удовлетворенности граждан государственными услугами, снижения времени ожидания в очереди при получении государственных и муниципальных услуг до 15 минут. Кроме того, перечень госуслуг, оказываемых в МФЦ, должен быть существенно расширен.

XVI съезд "Единой России" в полной мере подтверждает роль партии в российской политической системе, комментирует итоги работы первого дня форума гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. По словам политолога, программа партии, представленная на парламентских выборах, стала серьезным комплексным документом, который определял направление социально-экономического развития. Она была разработана при взаимодействии с серьезными экспертами.





"Дискуссия очень серьезная и напряженная. Я жду от работы на площадках и завтрашнего Пленарного заседания подтверждения роли "Единой России" в российском политическом процессе, в праймериз губернаторов, в начинающемся процессе выборов президента страны. Кроме того, я полагаю, что руководящие органы ждут обновления. Оно будет более существенным, чем обновление региональных и местных организаций", – отметил Орлов. По словам эксперта, направление этого обновления очевидно. На руководящие посты выйдут те, кто добился результатов на выборах.





XVI съезд "Единой России" продолжит работу 22 января. На повестке – выборы Высшего и Генерального совета партии. В пленарном заседании примет участие лидер "ЕР" Дмитрий Медведев.