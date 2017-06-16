Госдума разберет "законодательные завалы" в усиленном режиме

Госдума приняла решение работать в усиленном режиме до конца весенней сессии для того, чтобы справиться с "законодательными завалами", которые накопились в портфеле законопроектов палаты. Предложение спикера Вячеслава Володина поддержали лидеры всех фракций.

Депутаты решили отказаться на оставшиеся пленарные заседания от политических заявлений фракций, которые занимают примерно час ценного времени. Еще на один час каждое заседание будет увеличено за счет сокращения двухчасового обеденного перерыва. А работу по средам решено продлить на два часа – до 20:00.

Сейчас по регламенту Дума заседает два раза в неделю по средам и пятницам по пять с половиной часов чистого времени в день без учета перерывов. Принятие изменений в порядок работы даст депутатам дополнительно шесть часов рабочего времени в неделю для рассмотрения законопроектов.

С предложением увеличить время работы на пленарных заседаниях выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он обратился к лидерам всех фракций и нашел у них понимание принятия такого решения. Председатель палаты напомнил, что до окончания весенней сессии осталось совсем немного времени.

"За оставшиеся восемь заседаний мы, скорее всего, если будем идти обычным порядком рассмотрения вопросов с 10 до 18 (часов), вряд ли завершим то, что необходимо нам принять в весеннюю сессию, либо это повлияет на качество обсуждения", – пояснил Володин, предлагая продлить время пленарных заседаний.

Напомним, что 6 июня Вячеслав Володин встрече с президентом Владимиром Путиным пообещал за ближайший год разобрать "законодательные завалы", которые копились в нижней палате парламента более 20 лет. Он сообщил, что с момента начала работы нижней палаты парламента нынешнего созыва в 2016 году внесен 791 новый законопроект, из которых 201 документ рассмотрен.





"С правительством нам осталось два месяца работы до отпусков, отрабатываем план приоритетных законов, которые необходимо принять, чтобы эффективно решались проблемы граждан", – доложил Володин главе государства.

Спикер Госдумы отметил, что к моменту начала работы Госдумы VII созыва в подвешенном состоянии оставались около 2020 законопроектов, причем многие вносились еще в 1990-х годах. По закону депутаты обязаны рассматривать эти законы, хотя многие из них уже утратили актуальность и нуждаются в доработке.

Председатель Госдумы подчеркнул, что все эти законопроекты будут рассмотрены в ближайший год, так как во многих из них есть здравое зерно, которое важно не утратить.

Спикер Думы Вячеслав Володин ранее обратился к региональным парламентам с просьбой провести ревизию 380 устаревших законопроектов, с инициативой принятия которых выступали законодатели на местах. Помощь Госдуме в выявлении устаревших инициатив окажут не только регионы, но также правительство и парламентские фракции.