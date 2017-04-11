Депутаты отказались от перерывов для разбора "законодательных завалов"
Продление заседаний на час позволит депутатам рассмотреть большее число законопроектов. К таким мерам парламентариям пришлось прибегнуть из-за довольно большого перерыва в работе, сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников.
"В связи с тем, что до довольно длительного перерыва (региональная неделя и период с 1 по 15 мая) у нас остались две рабочие недели, перерыв сокращаем на час, он будет с 15 до 16 часов", – сказал парламентарий. Мельников добавил, что сами заседания будут длиться до 19 часов.
Как отметил депутат, решение связано с поручением, которое получил первый вице-спикер Александр Жуков. Оно касается обсуждения с фракциями возможности рассмотреть за оставшиеся до конца весенней сессии заседания законопроекты, которые парламентарии просят рассмотреть в приоритетном порядке – даже если они профильными комитетами рекомендованы к отклонению, передает ТАСС.
Точное число таких законопроектов Мельников назвать не смог. "Но я предвижу, что каждая фракция попросит два – три законопроекта включить в порядок работы, чтобы они были в обязательном порядке в оставшиеся две недели до большого перерыва рассмотрены", – заключил депутат.
Первый вице-спикер подчеркнул: интенсивность работы увеличивается. Что же касается документов, рекомендованных к принятию профильными комитетами, то они рассматриваются без задержек, в рабочем режиме.
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