Депутаты отказались от перерывов для разбора "законодательных завалов"

Сокращенные перерывы в пленарных заседаниях записаны в распорядок дня Госдумы на ближайшие две недели. Более того, сами заседания будут идти на час дольше. Депутаты, засучив рукава, разбирают "законодательные завалы".

Продление заседаний на час позволит депутатам рассмотреть большее число законопроектов. К таким мерам парламентариям пришлось прибегнуть из-за довольно большого перерыва в работе, сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников.

"В связи с тем, что до довольно длительного перерыва (региональная неделя и период с 1 по 15 мая) у нас остались две рабочие недели, перерыв сокращаем на час, он будет с 15 до 16 часов", – сказал парламентарий. Мельников добавил, что сами заседания будут длиться до 19 часов.

Как отметил депутат, решение связано с поручением, которое получил первый вице-спикер Александр Жуков. Оно касается обсуждения с фракциями возможности рассмотреть за оставшиеся до конца весенней сессии заседания законопроекты, которые парламентарии просят рассмотреть в приоритетном порядке – даже если они профильными комитетами рекомендованы к отклонению, передает ТАСС.

Точное число таких законопроектов Мельников назвать не смог. "Но я предвижу, что каждая фракция попросит два – три законопроекта включить в порядок работы, чтобы они были в обязательном порядке в оставшиеся две недели до большого перерыва рассмотрены", – заключил депутат.

Первый вице-спикер подчеркнул: интенсивность работы увеличивается. Что же касается документов, рекомендованных к принятию профильными комитетами, то они рассматриваются без задержек, в рабочем режиме.