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Политика

Депутаты отказались от перерывов для разбора "законодательных завалов"

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Сокращенные перерывы в пленарных заседаниях записаны в распорядок дня Госдумы на ближайшие две недели. Более того, сами заседания будут идти на час дольше. Депутаты, засучив рукава, разбирают "законодательные завалы".
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Продление заседаний на час позволит депутатам рассмотреть большее число законопроектов. К таким мерам парламентариям пришлось прибегнуть из-за довольно большого перерыва в работе, сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников.

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"В связи с тем, что до довольно длительного перерыва (региональная неделя и период с 1 по 15 мая) у нас остались две рабочие недели, перерыв сокращаем на час, он будет с 15 до 16 часов", – сказал парламентарий. Мельников добавил, что сами заседания будут длиться до 19 часов.

Как отметил депутат, решение связано с поручением, которое получил первый вице-спикер Александр Жуков. Оно касается обсуждения с фракциями возможности рассмотреть за оставшиеся до конца весенней сессии заседания законопроекты, которые парламентарии просят рассмотреть в приоритетном порядке – даже если они профильными комитетами рекомендованы к отклонению, передает ТАСС.

Точное число таких законопроектов Мельников назвать не смог. "Но я предвижу, что каждая фракция попросит два – три законопроекта включить в порядок работы, чтобы они были в обязательном порядке в оставшиеся две недели до большого перерыва рассмотрены", – заключил депутат.

Первый вице-спикер подчеркнул: интенсивность работы увеличивается. Что же касается документов, рекомендованных к принятию профильными комитетами, то они рассматриваются без задержек, в рабочем режиме.

Автор: Федор Лопырев11 апреля 2017, 16:01

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