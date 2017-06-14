Реновация получила поддержку Госдумы

Нижняя палата парламента единогласно поддержала законопроект о расселении жильцов устаревшего жилищного фонда в Москве. За него проголосовали 399 депутатов. Перед окончательным принятием поправок, положения документа прошли широкое обсуждение с участием депутатов Госдумы, столичных властей и собственников квартир в домах, подпадающих под действие программы. После того, как законопроект был принят в третьем чтении депутатами, его теперь должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.

Согласно проекту реновации, в программу расселения войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам в период с 1957 по 1968 годы. В соответствии с документом, при переселении владельцам сносимых домов будет предоставляться равнозначное или равноценное жилье. Это понятие предусматривает "благоустроенное помещение, жилая и общая площадь которого не меньше общей площади освобождаемой квартиры, с таким же количеством комнат и стоимостью в среднем на 35% дороже, чем цена освобождаемой квартиры".





При желании собственник жилья в сносимом доме может получить денежную компенсацию, а не новую квартиру. Кроме того, владельцы вошедших в программу пятиэтажек освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, а жителям коммуналок взамен их комнат будут предоставляться отдельные квартиры.

Как напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, в ходе рассмотрения законопроекта о реновации прошли "большие парламентские слушания, в которых активное участие приняли жители города Москвы – как те, кто поддерживает, так и те, кто ее критиковал". По словам председателя нижней палаты парламента, в ходе доработки документа в него было внесено большое количество поправок.

"Сегодня с уверенностью можно сказать, что вопросы тех, кто хотел бы, чтобы жилой дом участвовал в программе, решены, все права граждан защищены очень эффективно".

Одна из важных поправок, по словам Володина, – это увязывание срока включения дома в программу с его техническим состоянием дома. "Если дом старый и износ высокий, то тогда как можно быстрее нужно включить в программу расселения, а если дом в хорошем состоянии – то это можно через 10-15 лет", – сказал он.





Кроме того, отметил спикер Госдумы, в законе есть норма, снимающая опасения москвичей, что кто-то может включить их дом в программу "ни с того ни с сего". "Мы приняли поправку, которой подводим черту под включением в программу жилых домов с датой вступления в силу настоящего закона, если он будет подписан президентом, на этот вопрос мы нашли ответ", – подчеркнул Володин.

ВЦИОМ: Программу реновации поддержали 80% жителей столичных пятиэтажек

Рассмотрение законопроекта о реновации вызвало дискуссии в обществе, разделив москвичей на два лагеря. Для того, чтобы снять все вопросы о расселении хрущевок, в Госдуме накануне второго чтения прошли широкие парламентские слушания. Участие в них приняли несколько сотен человек: депутаты, представители федеральных властей, столичный мэр и чиновники. Для участия в обсуждении были приглашены активисты из числа жителей пятиэтажек, попадающих под действие программы.

Все заинтересованные стороны имели возможность высказать свою точку зрения на реновацию и быть услышанными парламентариями и представителями исполнительной власти. Одновременно с парламентскими слушаниями было принято решение о создании в Госдуме рабочей группы, куда, помимо законодателей, вошли и заинтересованные москвичи. Возглавил ее вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Она приступила к работе в тот же день и продолжает обсуждение всех аспектов программы в ежедневном режиме.





Напомним, уже завтра, 15 июня, завершится голосование среди жителей, чьи дома попадают в программу реновации. В течение месяца в нем участвуют жители 4566 пятиэтажек из 85 районов "старой" Москвы и шести поселений на новых территориях. Проголосовать горожане могут в любом центре госуслуг или в мобильном приложении "Активный гражданин".



В начале 2017 года президент Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным рекомендовал снести все хрущевки в столице и возвести на их месте новое жилье. 18 мая столичный градоначальник подписал городской закон "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве".