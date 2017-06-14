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Политика

Володин: Надо общаться не с соцсетями, а с избирателями

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Спикер Госдумы прокомментировал выступление депутата от ЛДПР Василия Власова, пригласившего коллег на предстоящий "совет блогеров". По словам Вячеслава Володина, общаться надо не с социальными сетями, а с избирателями. Он обратил внимание на то, что формы коммуникации необходимо выбирать эффективные.

"Видеоблогеры сейчас это в том числе и бизнес. И многие из них зарабатывают так много, что вы определитесь, как вы их хотите вовлечь в эту работу", – сказал председатель нижней палаты, пояснив, что, если они будут работать с парламентариями из убеждений – это один разговор, а если "ценники выставят, это другой".

"Я думаю, что вашей зарплаты не хватит, чтобы поработать и неделю с ними".

Для более детального обсуждения депутатской инициативы Вячеслав Володин попросил Василия Власова представить конкретные предложения. "А так получаются намерения, намерения, намерения. Но намерения чем-то должны заканчиваться", – сказал спикер Госдумы.

Он также напомнил о том, что существует такая структура, как молодежный парламент, который мог бы стать местом выработки политических решений, в том числе, с учетом мнения молодых видеоблогеров. Вячеслав Володин призвал поработать над тем, чтобы эта структура была привлекательна для них.

Напомним, ранее Власов пригласил депутатов на первый "Совет блогеров", который должен состояться 19 июня. В то же время, глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин назвал идею создания такого совета избыточной. По его мнению, говоря о встрече с блогерами представитель либерал-демократов пытается повысить свою цитируемость в интернете, и инициатива не имеет отношения к Госдуме в целом.

14 июня 2017, 13:22

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