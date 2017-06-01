Провокации довели до истерики нестабильного Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко уволил министра информационной политики Юрия Стеця после появления в эфире телеканала, принадлежащего главе государства, фейковых новостей. Решение об отставке госчиновника Порошенко принял, закатив истерику. Такое предположение сделал блогер Анатолий Шарий.

В эфире украинского "5 канала" журналисты Роман Чайка и Богдан Буткевич выпустили в эфире сведения, которые якобы компрометируют Шария и содержат его личные данные. Позже сам журналист и блогер сообщил, что намеренно подсунул ведущим ложную информацию. Эта ситуация и послужила поводом для отставки Стеця.

"Зная истеричность Порошенко, я могу представить какой он закатил скандал в своей администрации, как распекал Стеця. Говорят про проблемы со здоровьем. Думаю, после истерик Порошенко эти проблемы стали такими, что иного выхода, кроме отставки, уже и не было", – сказал Шарий в интервью "Ленте.ру".

Журналист Буткевич был замешан в другом скандале. В середине мая директор киевского Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная обратилась в полицию по поводу заявлений Буткевича в прямом эфире 10 мая 2017 года. Тогда он призывал расстреливать участников акции "Бессмертный полк".





О том, что националисты планировали расстрелять колонну в центре Киеве из гранатомета сообщил Анатолий Шарий и даже продемонстрировал в своем видео-блоге кадры, якобы доказывающие этот факт.

Журналист Анатолий Шарий покинул Украину несколько лет назад и перебрался в одну из европейских стран. Он писал статьи на криминальные темы, вел собственные расследования громких дел и в итоге на него завели уголовное дело. Шарий был вынужден бежать за границу и попросил убежища в Литве. В своем видеоблоге сейчас он критикует украинские СМИ за разжигание розни и некомпетентность.