Сотрудник МИДа убил бывшую коллегу из ружья "Меркель"

Жертвой сотрудника МИД России, расстрелявшего женщину и ее малолетнюю дочь, а затем покончившего с собой, оказалась его бывшая коллега. Во внешнеполитическом ведомстве Анастасия М. работала с 2002 по 2005 годы.

Подтвердив гибель дипломата Александра Шилина, в МИД России заявили, что информация о сотруднике передана в правоохранительные органы. Мотивы преступления выясняются.

Жертвой стрелка оказалась его бывшая коллега, передает РЕН ТВ. Стражи порядка установили оружие, из которого Шилин убил женщину и ее ребенка. В квартире дипломата обнаружили немецкое ружье "Меркель".

В ходе обыска были найдены в общей сложности четыре единицы оружия: "Стайер Манлихер", "Блейзер НР-Р", ИЖ-27М, а также "Меркель", из которого стрелял Шилин. Кроме того, обнаружены шесть коробок с патронами. Также выяснилось, что мужчина несколько раз выстрелил в спину пытавшейся убежать девочке.

В прошлом сотрудник МИД занимал должность советника-посланника посольства России в Индонезии. До этого Шилин находился на посту первого секретаря департамента по вопросам безопасности и разоружения ведомства.

На дипломатической службе он был с 1996 года. Работал в Пакистане, Индии, Шри-Ланке, Австрии и США. Шилин был специалистом по вопросам вооружений и стратегической стабильности стран Южной Азии.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 15 мая в одном из домов на Ленинском проспекте в Москве. По данным следствия, женщина с дочкой пришли в гости к дипломату. Мужчина расстрелял их, а затем покончил с собой. По факту гибели трех человек на юго-западе Москвы СКР возбудил уголовное дело.