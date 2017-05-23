Праймериз "ЕР" выходят на финишную прямую

Завершается предварительное голосование "Единой России" по выборам кандидатов от партии для участия в осенних выборах. На этой неделе в регионах еще пройдут дебаты участников, а уже в воскресенье, 28 мая все желающие граждане смогут прийти на избирательные участки и проголосовать за своего кандидата.

В последнее воскресенье мая партия откроет 2 017 счетных участков, в работе которых будут задействованы более восьми тысяч человек. В "Единой России" ожидают высокую явку избирателей на предварительные выборы – в 19 российских регионах, где они пройдут отпечатано 3 650 000 бюллетеней.

Выбрать лучших кандидатов жители страны смогут из почти двух с половиной тысяч претендентов, которые после испытаний дошли до финала – дня голосования. Самым серьезным из этих испытаний стали дебаты. Участие в них было обязательным. Всего за это время прошла 981 дебат-площадка. Кроме того, участники предварительного голосования встречались со своими потенциальными избирателями.

Накопленный за эти месяцы опыт и знания не пропадут даром, - уверяют в партии, – а станут основой программ, которые "Единая Россия" будет реализовывать в регионах. Так, например, решили поступить в Курске, где на осень намечены выборы городского парламента. "В разработке проекта предвыборной программы мы руководствовались наказами избирателей. А сбор наказов вели участники предварительного голосования – на дебатах и во время встреч с гражданами, - рассказал секретарь курского регионального отделения "Единой России" Владимир Иванов.





Кроме того, в Курске запланировано проведение уличных акций по сбору предложений в Предвыборную программу. Аналогичная работа будет развернута в социальных сетях. "Мы постарались максимально учесть интересы большинства курян, те основные проблемы, которые беспокоят жителей города", – заключил Иванов.

Политологи, наблюдающие за происходящим в эти месяцы в самой крупной партии страны, отмечают высокий накал борьбы на праймериз – в среднем по стране на один мандат претендует 3-4 человека.

Регионом, где конкуренция за право представлять партию на выборах в региональный парламент оказалась самой высокой, стала Саратовская область. Здесь на праймериз заявилось 300 кандидатов, и конкурс составил семь человек на место. Профессор факультета прикладной политологии ВШЭ, вице-президент фонда "Центр политических технологий" Ростислав Туровский предсказывает, что итогом предварительного голосования в Саратовской области станет существенное обновление депутатского корпуса.

По его словам, это важно для того, чтобы придать новый импульс политическому развитию региона. Так, в праймериз не участвуют 20 действующих депутатов, и это значит, что фракция "Единой России" обновится минимум наполовину.

Вместе с тем "Единую Россию" в этом регионе ждет непростая кампания. "Здесь немало социально-экономических проблем, имеется общественный запрос на улучшение качества городской среды, ремонт дорог, есть наболевшие вопросы ЖКХ, – говорит Туровский. В Саратове ожидается серьезная конкуренция и острая полемика с КПРФ. Учитывая это, предстоящие праймериз создают возможности для конкурсного отбора лучших кандидатов.





Немногим меньше уровень конкуренции на Сахалине, где также будут избирать региональный парламент. Здесь за право участвовать в выборах от "Единой России" претендуют по пять претендентов на мандат. "Участвуют уже опытные политики, давно занимающиеся депутатской и общественной деятельностью, это говорит о высоком уровне профессионализма кандидатов предварительного голосования от партии "Единая Россия", – комментирует ход праймериз на Сахалине политолог, руководитель агентства "Бакстер Групп" Дмитрий Гусев.

Он отмечает, что предварительное голосование единороссов заставило шевелиться оппозиционные партии еще до начала старта избирательной кампании: "Оппозиционные партии на Сахалине осознают, что "Единая Россия" уходит в отрыв, стремительно завоёвывая народное доверие, понимая, что предварительное голосование – фактически часть избирательной кампании, и тоже активно включились в предвыборную борьбу и активизировали своих сторонников".





Высокий уровень конкуренции на предварительных выборах можно наблюдать не только среди претендентов на мандаты областных депутатов. Например, во Владивостоке, где состоятся выборы в городской парламент конкурс составил более человек на место. "По округам было зарегистрировано от 5 до 16 кандидатов, в среднем почти 9 человек на округ. С учетом того, что на округе на выборы будут выдвинуты по двое (участник списка по территориальной группе и кандидат- мажоритарий по округу), то всего на каждый из 35 мандатов претендует по четыре человека от "Единой России", – поясняет политконсультант "Бианки и партнеры", член правления Российской ассоциации политических консультантов Валентин Бианки.

При этом во время предварительной кампании список ее участников во Владивостоке сократился – часть из отсеявшихся не прошли испытание дебатами. "Если человек нарушает процедуру праймериз, не принимает участие в дебатах (а согласно нашим правилам, каждый из кандидатов обязан пройти как минимум две дискуссионные площадки), он снимается с дистанции, – рассказал секретарь Приморского регионального отделения "Единой России" Валентин Шуматов.





Единороссы следят за тем, чтобы агитационные кампании кандидатов проходили без нарушений, не использовались грязные методы в борьбе за предвыборные места. Партия избиратели заинтересованы в честной победе. "Мы сделаем все, чтобы исключить все попытки дискредитировать процедуру предварительного голосования", – заключил Шуматов.