Киев готовит Москве "особый подарок" ко Дню России

Заместитель главы МИД Украины Лана Зеркаль рассказала о том, какой "подарок" готовит официальный Киев Кремлю в честь государственного праздника. Накануне Дня России между Евросоюзом и Украиной вступит в силу безвиз.

Представитель украинского внешнеполитического ведомства саркастически подчеркнула, что в День независимости для России "чувствительнее "подарка" не найти". Это станет своеобразной местью Украины нашей стране. Лана Зеркаль подтвердила, что безвизовый режим вступит в силу 11 июня 2017 года в 00:00 часов.

"12 июня Россия отмечает свой день якобы независимости от кого-то. Чувствительнее "подарка" не найти. Потому living well is best revenge (жить хорошо – это лучшая месть – прим. ред.), как поет REM), – передает слова украинского политика Ura.ru. Таким образом, получается, что Украина получает безвиз назло России.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал безвиз последним прощанием с российской империей. На подписании документа с ЕС в Брюсселе украинский лидер не смог скрыть радости.

В свою очередь российские власти, комментируя данное событие, назвали безвиз "морковкой на веревочке" для украинцев. "Мы же понимаем, что так называемый безвизовый режим с Украиной – это в определенной степени такая морковка на веревочке, которая чуть-чуть облегчает существующую систему", – заявил заместитель главы МИД России Алексей Мешков.

Напомним, Совет ЕС в Брюсселе одобрил безвизовый режим между Украиной и европейскими странами 11 мая. С 11 июня 34 страны откроют украинцам свои границы.