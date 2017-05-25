Киев придумал новый способ насолить россиянам

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Четверг 25 мая
Лента новостей
10:30
Глава Пермского края встретился с местным бизнесом
10:28
На Казанском направлении задерживаются поезда из-за ЧП с электричкой
10:23
Кошки с удаленными когтями чаще болеют
09:45
Женщин научились спасать от последствий климакса
09:42
"ВКонтакте" объединит выпускников
09:06
Украинка из "Дома-2" покупает жилье в Москве
09:03
Откровенные фото самой сексуальной женщины в мире
09:01
На севере Москвы пьяного 17-летнего юношу ранили ножом
08:45
Гузеева рассказала о свадьбе дочки и Познера
08:40
С подземной парковки на западе Москвы угнали Lexus за 6,6 млн
08:36
Маликов с женой повеселились на публике
08:31
В Красноярском крае застрелили главного редактора газеты
08:08
В Подмосковье легковушка влетела в фуру
23:16
Малахов эмоционально отреагировал на зов о помощи Борисовой
22:01
Хирурги превратили кисть бразильца в боксерскую перчатку
22:00
В Китае от наводнения погибли семь человек
21:59
Цена на нефть может подскочить до $100
21:34
Мнение пластического хирурга о новой внешности Ляйсан Утяшевой
21:21
Арестован пятый фигурант дела о взрыве в Манчестере
21:14
Биотуалеты устроили гонки на Манежной площади (видео)
21:08
Впечатляющие виды строительства Крымского моста
21:04
Экстремал разбился в Подмосковье
21:00
Американцы пожаловались на "грубый" российский истребитель
20:57
Бесполезные лекарства от простуды
20:54
Путин приложился к мощам Николая Чудотворца
20:41
Страшные кадры падения металлической конструкции на детей в Перми
20:35
Легендарный советский певец борется с раком в США
20:21
Папа Римский смутил Меланью Трамп (видео)
20:20
В столице Индонезии произошло два взрыва
20:02
Заключенному пытались передать телефон с помощью иконы (видео)
19:38
Пугающие подробности разрыва Жужи с бизнесменом-вдовцом
19:34
Дождь парализовал движение в Москве
19:03
Российские школьники удивили мир на конкурсе Intel ISEF
18:58
Страшные кадры аварии фуры с отказавшими тормозами (видео)
18:52
Валентина Талызина: Это боль и ужас
18:38
Пассажиры пожаловались на коллапс в московском метро
18:29
Турецкий рассказал о поющем Путине
18:21
Папа обрадовал скорбную Меланью
18:12
Директор Бузовой о ее беременности и уходе из "Дома-2"
18:11
Яковлеву прогнали домой после скандала на границе
18:03
Из небоскреба "Федерация" в Москва-Сити эвакуировали людей
17:58
В диетическую колу добавляют яд для мух
17:51
Анна Седокова лишилась брата
17:49
Пешеход убил облившего его грязью водителя
17:32
Волгоград вновь принимает ралли-рейд "Великая степь – Дон"
17:19
50-летний Гоша Куценко в третий раз станет папой
17:18
Походы в спортзал меняют взгляды мужчин
17:17
Полиция Петербурга прикрыла бордель с путанами из Африки
17:09
Российский дизайнер восхитила Мальдивы своими нарядами
17:05
Миронов заменил благодарственную речь обращением к Путину
16:56
Путин дал совет россиянам
16:55
Обольстительная Макеева оголилась в Каннах
16:47
Как будут бороться с террористами в мессенджерах
16:36
Максакова набросилась на Садальского на шоу
16:06
Российский режиссер трагически погиб в Петербурге
16:02
Мать Галкина умерла от рака
15:41
Одна треть собственников квартир в пятиэтажках проголосовали по программе реновации
15:36
Россиянку с мужем зарезали на египетском курорте
15:32
Александр Домогаров: Сегодня ничего не хочется
15:27
Чиновников признали главными пострадавшими от кризиса
15:27
Онкобольная певица пострадала из-за бардака в поликлинике
14:58
Блогер показал дизайн iPhone 8 на видео
14:55
Ведущий Первого канала назвал себя жертвой "Дианы Шурыгиной"
14:42
Как спасти глаза от гаджетов
14:38
Киеву почудилась мировая популярность украинского языка
14:36
Совместные покупки и другие способы сэкономить
14:27
Украинский дизайнер устроила истерику из-за российского флага
14:18
Кристина Орбакайте о новом семейном статусе
14:10
Посол-папуас явился на саммит ООН без трусов
14:09
Знаменитая актриса умерла в возрасте 44 лет
14:03
Володин разъяснил суть поправок в закон о реновации
13:52
Москвичам увеличили размер пособия на ребенка
13:46
Land Cruiser 200 Executive White: представительский внедорожник
13:39
В Москве снова выпадет снег
13:34
Школьница выставила на продажу девственность ради машины и учебы
13:32
Известные продюсеры расскажут о карьере в Голливуде
13:19
Российский квас подменяют газировкой
13:16
Навального уличили в экономической безграмотности
12:59
Светлана Пермякова рассказала о раке кишечника
12:55
В Москве придумали новый способ борьбы с пробками
12:53
Жена Прилучного готовится к пластической операции
12:50
Меланья Трамп в трауре пришла к Папе
12:39
Пользователей мессенджеров лишат анонимности
12:38
Организаторов "групп смерти" посадят надолго
12:37
Как организовать вечеринку на свежем воздухе
12:35
Москвич устроил погром в офисе на 1,6 миллиона
12:34
Боксеры отправили друг друга в двойной нокдаун (видео)
12:29
Елена Летучая борется с чудовищным ожирением
12:25
Госдума делает выборы еще более прозрачными
12:24
Райкина полечили на 500 тысяч
12:22
Для жаждущих поклониться святым мощам развернули полевые кухни
12:08
Малахов оконфузился из-за мокрых штанов
11:58
Вампиры заводят "подружек" из корысти
11:55
Установлена окончательная причина крушения Ту-154
11:49
Известная ведущая возмутила своим поведением на красной дорожке
11:48
Ученые открыли неизвестное ранее полезное свойство шоколада
11:38
Дочь Навки зажгла с Ди Каприо на элитном курорте
11:34
В Турции машина насмерть сбила россиянку
11:31
У Серебренникова случилось новое несчастье
11:28
Колин Ферт бежит от брекзита в Италию
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шепелев сделал невероятный подарок отцу Фриске
Овдовевшая Максакова изуродовала себя
Уход Бузовой из "Дома-2" стал сенсацией
Дана Борисова взывает о помощи из нарколечебницы
Что прячут в ковчеге с мощами Николая Чудотворца
Малахов эмоционально отреагировал на зов о помощи Борисовой
Политика

Киев придумал новый способ насолить россиянам

Фото: GLOBAL LOOK press/Caro
Власти Украины продолжают делать все, чтобы ее жители перестали общаться с россиянами. Очередное нововведение касается отмены железнодорожного сообщения между двумя странами.
прочитано 1514 раз

Все ради разобщения единого народа, оказавшегося разделенным искусственными государственными границами. Украинские власти упорно и последовательно работают в этом направлении, приправляя свои действия оголтелой русофобией и антисоветчиной – что, впрочем, уже синонимично благодаря Киеву.

ПО ТЕМЕ

Глава РЖД объявил о повышении стоимости билетов

Билеты на поезд будут продавать по-новому

Киев раскрыл цель декоммунизации Украины

После отмены межграничных грузоперевозок, инициированной украинским Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), следовало ожидать и прекращения пассажирского сообщения. Отменить поезда через границу "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") готова уже 1 июля. 

Официально это решение пока не подтверждено, но эксперты уверены: его активно "продавливают" Александр Турчинов и Андрей Парубий, чувствуя поддержку Петра Порошенко. Фактически пассажирское сообщение между Украиной и Россией было прекращено еще в 2014 году.

До переворота в Незалежной белгородские железнодорожники не жаловались на отсутствие работы, а ежедневное сообщение между Харьковом и Белгородом пользовалось немалой популярностью. Через границу курсировали десяток пар пригородных поездов, не считая пассажирских и скорых составов южного направления.

Харьков – один из крупнейших железнодорожных узлов бывшего СССР, а иной дороги к Крыму из России, кроме как через Харьков, считай и не было. Даже стратегическая автомобильная трасса Москва – Симферополь шла через Харьков и Белгород.

На сегодняшний день с Украины в сторону России электричек нет: харьковчане доезжают только до приграничной Казачьей Лопани, где пассажиры вынуждены несколько километров идти пешком, чтобы пересечь границу и попасть на белгородскую электричку. Осталось несколько пассажирских поездов, да из Донецка в Таганрог курсирует пригородный состав, что немало раздражает Киев.

Высокую вероятность полного запрета пассажирского межграничного сообщения подтвердил бывший заместитель министра транспорта Украины Александр Кава. По его словам, "Укрзализныця" уже отметила "снижение пассажиропотока железнодорожным транспортом между Украиной и Россией более чем на 60% за последний год". Однако пассажиропоток все равно насчитывает почти два миллиона человек в год.

"Это очень выгодные для Украины перевозки, ведь они совершаются составами украинского формирования. Цена в четыре раза выше внутриукраинского тарифа. И даже несмотря на неполную загрузку составов, эти перевозки выгодны для "Укрзализныци", – рассказал Кава в интервью "Коммерсанту".

Нововведения Киева, особенно антироссийские, абсолютно нелогичны и с экономической, и с политической точки зрения. "Укрзализныця" теряет потенциальные выгоды, зато активизируются "маршруточники", перевозящие пассажиров через кордон, да "БелАвиа", мигом поймавшая ветер и организовавшая авиаперелеты по маршруту Киев – Минск – Москва еще в 2015 году.

В парламентском "Блоке Петра Порошенко" считают, что "любое обострение отношений с Россией, будь то отключение соцсетей, прекращение железнодорожного сообщения или перспектива введения виз, поднимает рейтинг президента в глазах патриотически настроенного электората". Именно поэтому подобные темы в последнее время и возникают, независимо от их экономической целесообразности.

Автор: Алексей Минин25 мая 2017, 08:52

Политика

Почему Западу придется привыкать к терактам
Назван любимый министр россиян
В Литве заявили о войне с Россией
Президент Таджикистана поставил на место Трампа

Шоу-бизнес

Сестра Фриске объявила о болезни после цирка с Шепелевым
Маликов из-за едкой критики решился на отчаянный шаг
Гузеева рассказала о свадьбе дочки и Познера
Подольская выдвинула ультиматум Преснякову

Проишествия

Названа причина смерти внука Сталина
Американец с переломанными ногами четыре дня полз за помощью
Полиция закрыла глаза на линчевание россиянина в Мексике
Появилось фото террориста из Манчестера

Lifestyle

Валентина Талызина: Это боль и ужас
Турецкий рассказал о поющем Путине
Миронов заменил благодарственную речь обращением к Путину
Райкина полечили на 500 тысяч
Шоу-бизнес

Мнение пластического хирурга о новой внешности Ляйсан Утяшевой

Эксперт провела сравнительный анализ фотографий разных лет

Шоу-бизнес

Дана Борисова взывает о помощи из нарколечебницы

Попавшая в беду телеведущая хочет вернуться в Россию
Политика

Киев придумал новый способ насолить россиянам

Очередное нововведение касается отмены железнодорожного сообщения между двумя странами
Шоу-бизнес

Гузеева рассказала о свадьбе дочки и Познера

Наследница актрисы без ума от 83-летнего ведущего

Гороскоп

У Павла Воли будет третий ребенок
Собянин обречен на успех
Астрологический прогноз с 22 по 28 мая
Опасная болезнь певицы Мадонны

Фоторепортажи

Маликов с женой повеселились на публике
Папа обрадовал скорбную Меланью
Разительные перемены во внешности Билана
Трогательный танец Нагиева и Яковлевой

Спорт

Боксеры отправили друг друга в двойной нокдаун (видео)
Олимпийская чемпионка полностью разделась в реалити-шоу
Третьяк отказался увольнять Знарка после нового провала с Канадой
Дядя боксера избил его соперника прямо на ринге

Регионы

Российский режиссер трагически погиб в Петербурге
Российские овцеводы потратили 40 млн на "убийцу" Windows
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
Подвозивший Семенович Rolls-Royce угодил под трамвай
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru