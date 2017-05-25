Киев придумал новый способ насолить россиянам

Власти Украины продолжают делать все, чтобы ее жители перестали общаться с россиянами. Очередное нововведение касается отмены железнодорожного сообщения между двумя странами.

Все ради разобщения единого народа, оказавшегося разделенным искусственными государственными границами. Украинские власти упорно и последовательно работают в этом направлении, приправляя свои действия оголтелой русофобией и антисоветчиной – что, впрочем, уже синонимично благодаря Киеву.

После отмены межграничных грузоперевозок, инициированной украинским Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), следовало ожидать и прекращения пассажирского сообщения. Отменить поезда через границу "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") готова уже 1 июля.

Официально это решение пока не подтверждено, но эксперты уверены: его активно "продавливают" Александр Турчинов и Андрей Парубий, чувствуя поддержку Петра Порошенко. Фактически пассажирское сообщение между Украиной и Россией было прекращено еще в 2014 году.

До переворота в Незалежной белгородские железнодорожники не жаловались на отсутствие работы, а ежедневное сообщение между Харьковом и Белгородом пользовалось немалой популярностью. Через границу курсировали десяток пар пригородных поездов, не считая пассажирских и скорых составов южного направления.

Харьков – один из крупнейших железнодорожных узлов бывшего СССР, а иной дороги к Крыму из России, кроме как через Харьков, считай и не было. Даже стратегическая автомобильная трасса Москва – Симферополь шла через Харьков и Белгород.

На сегодняшний день с Украины в сторону России электричек нет: харьковчане доезжают только до приграничной Казачьей Лопани, где пассажиры вынуждены несколько километров идти пешком, чтобы пересечь границу и попасть на белгородскую электричку. Осталось несколько пассажирских поездов, да из Донецка в Таганрог курсирует пригородный состав, что немало раздражает Киев.

Высокую вероятность полного запрета пассажирского межграничного сообщения подтвердил бывший заместитель министра транспорта Украины Александр Кава. По его словам, "Укрзализныця" уже отметила "снижение пассажиропотока железнодорожным транспортом между Украиной и Россией более чем на 60% за последний год". Однако пассажиропоток все равно насчитывает почти два миллиона человек в год.

"Это очень выгодные для Украины перевозки, ведь они совершаются составами украинского формирования. Цена в четыре раза выше внутриукраинского тарифа. И даже несмотря на неполную загрузку составов, эти перевозки выгодны для "Укрзализныци", – рассказал Кава в интервью "Коммерсанту".

Нововведения Киева, особенно антироссийские, абсолютно нелогичны и с экономической, и с политической точки зрения. "Укрзализныця" теряет потенциальные выгоды, зато активизируются "маршруточники", перевозящие пассажиров через кордон, да "БелАвиа", мигом поймавшая ветер и организовавшая авиаперелеты по маршруту Киев – Минск – Москва еще в 2015 году.

В парламентском "Блоке Петра Порошенко" считают, что "любое обострение отношений с Россией, будь то отключение соцсетей, прекращение железнодорожного сообщения или перспектива введения виз, поднимает рейтинг президента в глазах патриотически настроенного электората". Именно поэтому подобные темы в последнее время и возникают, независимо от их экономической целесообразности.