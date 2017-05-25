Госдума проведет дополнительное заседание 15 июня

Совет Госдумы принял решение провести дополнительное пленарное заседание Госдумы 15 июня. Как сообщил первый вице-спикер Александр Жуков, решение связано с тем, что Госдума не успевает до конца весенней сессии рассмотреть все запланированные законопроекты.

"У нас накопилось достаточно большое количество законопроектов, рекомендуемых комитетами к отклонению, которые мы не успеваем рассмотреть в силу того, что очень много законопроектов идет на принятие", – пояснил Жуков.

Он также сообщил, что на 26 мая назначено внеочередное заседание Совета Госдумы, на котором будет рассмотрен правительственный законопроект о поправках в бюджет на 2017 год.

Министерство финансов подготовило проект поправок в главный финансовый документ страны. В частности, предлагается снизить дефицит бюджета на 30,1%, а цену на нефть скорректировать до 45,6 доллара за баррель против прежних 40 долларов. Кроме того, ведомство предложило снизить в документе прогнозируемую инфляцию до 3,8% с 4% в 2017 году.





Госдуме VII созыва в наследство достались 2020 законопроектов, которые не успели рассмотреть депутаты прошлых созывов. Спикер палаты Вячеслав Володин поставил задачу разобрать эти "законодательные завалы", для чего парламентариям не раз приходилось задерживаться в зале заседаний для обсуждения и принятия законов.

В частности, 17 февраля депутаты работали допоздна для того, чтобы досконально обсудить закон об установлении порядка формирования региональных программ капитального ремонта и об ответственности за них губернаторов. А в апреле в Думе сократили на час обеденный перерыв для разбора "законодательных завалов".

Спикер Думы Вячеслав Володин ранее обратился к региональным парламентам с просьбой провести ревизию 380 устаревших законопроектов, с инициативой принятия которых выступали законодатели на местах. Помощь Госдуме в выявлении устаревших инициатив окажут не только регионы, но также правительство и парламентские фракции.



