Госдума делает выборы еще более прозрачными

Нижняя палата парламента в третьем окончательном чтении приняла пакет поправок, которые отменяют открепительные удостоверения. Также законопроект вводит обязательную видеотрансляцию с избирательных участков в день голосования на выборах президента.

Голосование на выборах станет еще прозрачнее. Госдума приняла поправки, которые позволят голосовать на выборах по месту пребывания без использования открепительных удостоверений. Законопроект предусматривает, что подать заявление на голосование не по месту регистрации можно будет в территориальной избирательной комиссии не ранее чем за 45 дней до выборов и не позднее чем за пять дней, а также в участковой избирательной комиссии не ранее чем за 10 дней до выборов и не позднее чем за пять дней.



Законопроект также предусматривает возможность подачи заявления через портал Госуслуги или в многофункциональных центрах. Те, кто не уложится в эти сроки, могут подать заявление в участковую избирательную комиссию по месту регистрации до 14.00 субботы накануне дня голосования. Если в день голосования избиратель все же придет на участок по месту жительства, то он сможет проголосовать только по решению участковой избирательной комиссии после проверки факта, что он не голосовал на участке по месту нахождения, указанному в заявлении.

Также депутаты предусмотрели возможность переноса даты выборов президента, если этот день выпадает на рабочее воскресенье. Согласно действующему законодательству, выборы главы государства проходят во второе воскресенье марта. Согласно принятым поправкам, если оно является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем в связи с переносом праздников, день голосования переносится не на предыдущее, а на следующее – то есть третье — воскресенье месяца. Таким образом, отмечает РИА Новости, в 2018 году это будет 18 марта.





Законопроектом закрепляется возможность установки систем видеонаблюдения на избирательных участках. Это делается с целью обеспечения прозрачности голосования. Также законодательно закрепляется право наблюдателей производить в помещении для голосования фото– и видеосъемку.



Одновременно законопроект ужесточает административную ответственность за нарушения на выборах. Так, за неоднократное голосование одного и того же гражданина, а также за организацию такого голосования устанавливается штраф в 30 тысяч рублей. В такую же сумму обойдется выдача бюллетеня постороннему лицу или одному и тому же избирателю более одного раза. Аналогичные санкции предусмотрены за выдачу заполненного бюллетеня, а также за его получение. За повторные нарушения предусмотрен штраф уже в 50 тысяч рублей. "Мы считаем, что подготовленные поправки сделают последующие выборы еще более удобными, еще более доступными для избирателей", – заявил первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев.





Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова считает, что новые механизмы голосования больше выгодны оппозиции, чем партии власти. В свою очередь политолог, президент консалтингового агентства "Bakster-group" Дмитрий Гусев выразил уверенность, что отмена открепительных сделает выборы еще более открытыми. "Открепительные талоны всегда влияли на две вещи: во-первых, это был источник фальсификаций местных властей, – цитирует эксперта "Интерфакс". – Если кто-то хотел на местном уровне сфальсифицировать выборы, то делалось это, в том числе, за счет открепительных".

Как отметил один из авторов законопроекта, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, отмена открепительных повысит доверие общества к избирательной системе. "Я не думаю, что открепительные удостоверения являются механизмом фальсификации, но у нас в обществе сложилось мнение, что это так, – отметил сенатор. – Выборы должны быть более прозрачными, опасения общества, если они имеются, должны быть учтены, даже если эти опасения излишни".

Нововведения, по словам зампредседателя ЦИК Николая Булаева будут опробованы в ходе ближайшей выборной кампании – в сентябре 2017 года. "Важное тестирование в преддверии выборов 2018 года, сказал он. – Думаю, те 20 с лишним кампаний, которые пройдут в регионах, позволят нам увидеть позитивные моменты нового закона и недостатки".

Напомним, поправки в избирательное законодательство были внесены в Госдуму членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Анатолием Широковым 3 марта. Нижняя палата парламента одобрила их в основном втором чтении 19 мая.