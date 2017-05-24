Дума призовет ОБСЕ защитить права граждан Украины

Госдума намерена обратиться к Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросу защиты прав человека на Украине. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин поручил подготовить соответствующий проект документа. Ранее в ходе пленарного заседания парламентариям были озвучены данные о нарушении украинскими властями прав 25 миллионов человек, проживающих в стране.

Депутаты Госдумы не намерены быть сторонними наблюдателями того, как на Украине нарушаются базовые права человека. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил подготовить проект обращения нижней палаты к Парламентской ассамблее ОБСЕ с призывом защитить права граждан в этой стране.



Спикер Госдумы напомнил, что защита прав граждан – это мандат ПА Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. "Мы с вами участвуем в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Мы имеем полное право предложить принять это решение, – заявил Володин. – Просьба подготовить соответствующий проект и раздать в зале".

Начало подготовки обращения в ОБСЕ стало реакцией на выступление депутата от фракции "Единая Россия" Евгения Ревенко. Он предложил рассмотреть в ходе заседания соответствующий документ и обратить внимание крупнейшей региональной организации на нарушение базовых норм и свобод на Украине, а также потребовать от Киева немедленно отменить все дискриминационные нормы.

Ревенко напомнил о последних решениях украинских властей о блокировке российских интернет-ресурсов и принятии нормы, обязывающей телеканалы и радиостанции страны вести не менее 75% эфира на украинском языке. По его словам, таким образом на Украине нарушены права не менее 25 миллионов ее граждан.





Парламентарий напомнил, что Верховная Рада Украины приняла закон, который, по сути, запрещает русский язык в телеэфире. "Есть базовые ценности, к которым, казалось бы, должно быть одинаковое отношение на Западе и у нас: борьба с терроризмом, право на свободное получение информации или общение между людьми. Однако нам постоянно демонстрируют двойной стандарт", – отметил он. По мнению Ревенко, это решение – месть националистов, в том числе, и за трансляцию акции "Никто не забыт, ничто не забыто" 9 мая", которая была аналогом "Бессмертного полка".

"Европа молчит и наблюдает", сказал Ревенко.



Обращаясь к коллегам-депутатам, он призвал их не оставаться в стороне. "Поэтому предлагаю сегодня подготовить обращение от имени Госдумы председателю Парламентской ассамблеи ОБСЕ госпоже Кристин Муттонен, в котором обратить внимание на вызывающее нарушение базовых норм и свобод на Украине и предложить Парламентской ассамблее ОБСЕ потребовать от Киева немедленно отменить все дискриминационные нормы", – заявил Ревенко.