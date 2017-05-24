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Политика

Дума призовет ОБСЕ защитить права граждан Украины

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Госдума намерена обратиться к Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросу защиты прав человека на Украине. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин поручил подготовить соответствующий проект документа. Ранее в ходе пленарного заседания парламентариям были озвучены данные о нарушении украинскими властями прав 25 миллионов человек, проживающих в стране.
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Депутаты Госдумы не намерены быть сторонними наблюдателями того, как на Украине нарушаются базовые права человека. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил подготовить проект обращения нижней палаты к Парламентской ассамблее ОБСЕ с призывом защитить права граждан в этой стране.

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Спикер Госдумы напомнил, что защита прав граждан – это мандат ПА Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. "Мы с вами участвуем в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Мы имеем полное право предложить принять это решение, – заявил Володин. – Просьба подготовить соответствующий проект и раздать в зале".

Начало подготовки обращения в ОБСЕ стало реакцией на выступление депутата от фракции "Единая Россия" Евгения Ревенко. Он предложил рассмотреть в ходе заседания соответствующий документ и обратить внимание крупнейшей региональной организации на нарушение базовых норм и свобод на Украине, а также потребовать от Киева немедленно отменить все дискриминационные нормы.

Ревенко напомнил о последних решениях украинских властей о блокировке российских интернет-ресурсов и принятии нормы, обязывающей телеканалы и радиостанции страны вести не менее 75% эфира на украинском языке. По его словам, таким образом на Украине нарушены права не менее 25 миллионов ее граждан.

Евгений Ревенко. Фото: er.ru

Парламентарий напомнил, что Верховная Рада Украины приняла закон, который, по сути, запрещает русский язык в телеэфире. "Есть базовые ценности, к которым, казалось бы, должно быть одинаковое отношение на Западе и у нас: борьба с терроризмом, право на свободное получение информации или общение между людьми. Однако нам постоянно демонстрируют двойной стандарт", – отметил он. По мнению Ревенко, это решение – месть националистов, в том числе, и за трансляцию акции "Никто не забыт, ничто не забыто" 9 мая", которая была аналогом "Бессмертного полка". 

 "Европа молчит и наблюдает", сказал Ревенко.

Обращаясь к коллегам-депутатам, он призвал их не оставаться в стороне. "Поэтому предлагаю сегодня подготовить обращение от имени Госдумы председателю Парламентской ассамблеи ОБСЕ госпоже Кристин Муттонен, в котором обратить внимание на вызывающее нарушение базовых норм и свобод на Украине и предложить Парламентской ассамблее ОБСЕ потребовать от Киева немедленно отменить все дискриминационные нормы", – заявил Ревенко.

Автор: Денис Попов24 мая 2017, 13:00

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