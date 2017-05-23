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Недвижимость

Второе чтение закона о реновации пройдет 9 июня

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Законопроект о реновации ветхого жилья в Москве будет рассмотрен во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 9 июня. Об этом по итогам заседания Совета палаты сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.
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За три дня до голосования, 6 июня в Думе пройдут парламентские слушания, на которые приглашены представители столичных властей, эксперты в градостроительной сфере, представители общественных организаций и журналисты. Депутаты хотят предельно открыто обсудить положения закона.

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"Ко второму чтению внесен согласованный пакет принципиальных поправок. Сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что этот пакет поправок должен быть известен представителям СМИ и жителям Москвы, поскольку он принципиальным образом вносит изменения в тот законопроект, который обсужден и принят в первом чтении, – сообщил Иван Мельников.

18 мая о важных поправках в закон о реновации рассказали на большой пресс-конференции  в Думе его авторы. Так, например, в  документе будет прописана  судебная  защиты граждан, которые попадают под действие закона. На освобождение помещения собственникам выделят не 60, а 90 дней. Еще одна поправка обеспечит собственникам получение равноценного жилого помещения взамен снесенного. Предлагаемая квартира должна будет быть равнозначной по числу комнат, общей и жилой, но при этом, помещение должно быть равноценным.

Иван Мельников. Фото: кадр youtube.com

Тем временем, уже более 90% москвичей, принявших участие в голосовании по программе реновации, поддержали снос своих пятиэтажек. Высказать мнение можно по-прежнему в центрах госуслуг "Мои документы" и на портале "Активный гражданин", голосование продлится до 15 июня.

По состоянию на 22 мая по вопросу сноса хрущевок проголосовали более 20% граждан, живущих в пятиэтажках, которые попали в предварительный список программы реновации жилья. Власти Москвы дали возможность людям высказаться, хотят они или не хотят, чтобы их дома сносили, а их самих переселяли в новое жилье.

Если две трети принимают решение, то дом включается в программу, но если большинство будет против – то расселять пятиэтажку не будут. Столичные власти проводят плебисцит максимально открыто – по окончании голосования его результаты будут опубликованы в Сети. В предварительный список на снос по программе реновации попали около четырех с половиной тысяч домов.

В начале 2017 года президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, она затронет более полутора миллионов москвичей. В 2017 году столичные власти дополнительно выделят на реновацию 96,5 миллиарда рублей.


Автор: Александр Комаров23 мая 2017, 16:15

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