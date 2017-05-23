Второе чтение закона о реновации пройдет 9 июня

Законопроект о реновации ветхого жилья в Москве будет рассмотрен во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 9 июня. Об этом по итогам заседания Совета палаты сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

За три дня до голосования, 6 июня в Думе пройдут парламентские слушания, на которые приглашены представители столичных властей, эксперты в градостроительной сфере, представители общественных организаций и журналисты. Депутаты хотят предельно открыто обсудить положения закона.

"Ко второму чтению внесен согласованный пакет принципиальных поправок. Сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что этот пакет поправок должен быть известен представителям СМИ и жителям Москвы, поскольку он принципиальным образом вносит изменения в тот законопроект, который обсужден и принят в первом чтении, – сообщил Иван Мельников.

18 мая о важных поправках в закон о реновации рассказали на большой пресс-конференции в Думе его авторы. Так, например, в документе будет прописана судебная защиты граждан, которые попадают под действие закона. На освобождение помещения собственникам выделят не 60, а 90 дней. Еще одна поправка обеспечит собственникам получение равноценного жилого помещения взамен снесенного. Предлагаемая квартира должна будет быть равнозначной по числу комнат, общей и жилой, но при этом, помещение должно быть равноценным.





Тем временем, уже более 90% москвичей, принявших участие в голосовании по программе реновации, поддержали снос своих пятиэтажек. Высказать мнение можно по-прежнему в центрах госуслуг "Мои документы" и на портале "Активный гражданин", голосование продлится до 15 июня.

По состоянию на 22 мая по вопросу сноса хрущевок проголосовали более 20% граждан, живущих в пятиэтажках, которые попали в предварительный список программы реновации жилья. Власти Москвы дали возможность людям высказаться, хотят они или не хотят, чтобы их дома сносили, а их самих переселяли в новое жилье.

Если две трети принимают решение, то дом включается в программу, но если большинство будет против – то расселять пятиэтажку не будут. Столичные власти проводят плебисцит максимально открыто – по окончании голосования его результаты будут опубликованы в Сети. В предварительный список на снос по программе реновации попали около четырех с половиной тысяч домов.

В начале 2017 года президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, она затронет более полутора миллионов москвичей. В 2017 году столичные власти дополнительно выделят на реновацию 96,5 миллиарда рублей.