"ЕР" подвела итоги дебатов в рамках праймериз
Как рассказал руководитель центрального исполкома партии Владимир
Бурматов, новшеством этого года стала возможность определить темы дебатов в
результате онлайн-голосования. "Больше всего дебатов прошло по темам в
сфере социальной политики – 251, территориального развития и управления
городской средой – 218, экономического роста и эффективности работы власти –
216, и 137 соответственно и другим темам", – сказал он, добавив, что благодаря
трансляции в интернете их смогли увидеть все жалеющие.
Бурматов напомнил, что согласно положению о предварительном голосовании каждый кандидат был обязан принять участие как минимум в двух дебатах. Те, кто не выполнил это требование, не будут допущены на предварительное голосование. "Из некоторых регионов пришли предложения о том, чтобы продлить этот период, так как есть запрос от кандидатов принять участие в большем количестве дебатов", – отметил глава центрального исполкома.
Также он рассказал, что 27 мая в 22:30, когда откроются первые счетные участки на Дальнем Востоке начнет свою работу ситуационный центр в Москве. В него будет стекаться вся информация о явке и нарушениях. "Всю ночь и весь день 28 мая он будет работать, сообщил Бурматов. – В регионах, где пройдет предварительное голосование также было рекомендовано организовать такие ситуационные центры и приглашать представителей СМИ. Мы заинтересованы в том, чтобы предварительное голосование было максимально открыто и прозрачно".
Напомним, предварительное голосование – это обязательная процедура для всех претендентов на участие в выборах от "Единой России". Стать участником могут как члены партии, так и беспартийные граждане. В этом году предварительное голосование пройдет 28 мая, всего в регионах будет открыто 2017 счетных участков. Найти свой участок избиратели смогут на сайте предварительного голосования pg.er.ru.
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