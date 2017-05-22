"ЕР" подвела итоги дебатов в рамках праймериз

"Единая Россия" подвела итоги дебатов в рамках процедуры предварительного голосования, которые проходили с 8 апреля по 21 мая в регионах. За это время состоялись 981 дебаты. Все встречи кандидатов и их дискуссии транслировались в режиме онлайн на сайте праймериз, а также в интернете.

Как рассказал руководитель центрального исполкома партии Владимир Бурматов, новшеством этого года стала возможность определить темы дебатов в результате онлайн-голосования. "Больше всего дебатов прошло по темам в сфере социальной политики – 251, территориального развития и управления городской средой – 218, экономического роста и эффективности работы власти – 216, и 137 соответственно и другим темам", – сказал он, добавив, что благодаря трансляции в интернете их смогли увидеть все жалеющие.



Бурматов напомнил, что согласно положению о предварительном голосовании каждый кандидат был обязан принять участие как минимум в двух дебатах. Те, кто не выполнил это требование, не будут допущены на предварительное голосование. "Из некоторых регионов пришли предложения о том, чтобы продлить этот период, так как есть запрос от кандидатов принять участие в большем количестве дебатов", – отметил глава центрального исполкома.

Также он рассказал, что 27 мая в 22:30, когда откроются первые счетные участки на Дальнем Востоке начнет свою работу ситуационный центр в Москве. В него будет стекаться вся информация о явке и нарушениях. "Всю ночь и весь день 28 мая он будет работать, сообщил Бурматов. – В регионах, где пройдет предварительное голосование также было рекомендовано организовать такие ситуационные центры и приглашать представителей СМИ. Мы заинтересованы в том, чтобы предварительное голосование было максимально открыто и прозрачно".





Напомним, предварительное голосование – это обязательная процедура для всех претендентов на участие в выборах от "Единой России". Стать участником могут как члены партии, так и беспартийные граждане. В этом году предварительное голосование пройдет 28 мая, всего в регионах будет открыто 2017 счетных участков. Найти свой участок избиратели смогут на сайте предварительного голосования pg.er.ru.