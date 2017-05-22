Китай попросил США на 100 дней отстать от Ким Чен Ына

Председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения США попросил главу государства Дональда Трампа в течение 100 дней не принимать жестких мер в отношении Северной Кореи. За этот период Пекин должен использовать свои рычаги давления на официальный Пхеньян.

За 100 дней, которые истекут в июле, КНР попытается добиться смягчения агрессивной политики Северной Кореи. На этот период запланирован и саммит "Большой двадцатки" в Германии, где возможна новая встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

Американский лидер пообещал ввести санкции против китайских компаний, сотрудничающих с КНДР, если Поднебесная не примет мер в указанный срок, сообщает "Газета.ru". Ограничения коснутся предприятий и финансовых институтов, которые работают с Пхеньяном. При таком сценарии они не смогут взаимодействовать с американскими партнерами, пишет японская газета "Асахи".

Ранее Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом обсудил создание на Корейском полуострове зоны, свободной от ядерного оружия. Между тем южнокорейские военные 21 мая заявили о пуске в КНДР баллистической ракеты средней дальности "Пуккыксон-2". Снаряд пролетел около 500 километров и упал в Японском море, в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова.

За неделю это был второй старт. За ним лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. После запуска он приказал начать серийное производство ракеты "Пуккыксон-2", предназначенной для стратегических войск.

