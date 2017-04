В России дали жесткий ответ на пуск ракеты КНДР

После запуска ракеты КНДР российские базы ПВО на Дальнем Востоке были приведены в повышенную боевую готовность. О мерах предосторожности рассказал председатель комитета Совета Федерации Виктор Озеров.

"Мы контролируем воздушное пространство в зоне ответственность воздушных сил России", – отметил сенатор. Политик уточнил, что военные делают все возможное, чтобы не допустить случайное попадание ракет КНДР на территорию страны. Озеров добавил, что Пхеньян не рассматривает Москву как военную цель.

Сенатор заявил, что каждый такой пуск увеличивает градус напряженности в регионе. "Это увеличивает опасность военного конфликта, с учетом нахождения кораблей США в Японском море", – цитирует Озерова РИА Новости.

Отреагировали на запуск ракеты и за океаном. В частности, высказался по этому поводу президент США Дональд Трамп, который уже выражал обеспокоенность в связи с опасной активностью КНДР. "Плохо!" – написал он на своей странице в социальной сети Twitter.

North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad!