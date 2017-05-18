Разъяренный Обама грязно выругался на Трампа
В частности, в ноябре прошлого года Обама позвонил Трампу, чтобы поздравить с победой на президентских выборах. В ходе телефонной беседы Дональд Трамп выразил уходящему главе государства свое "уважение" и "восхищение". Это притом что в ходе предвыборной кампании жестко его критиковал.
Барака Обаму "раздосадовала лесть" новоизбранного президента. После телефонного разговора, общаясь с друзьями, он назвал Трампа ***** ( bullshiter), сообщает журнал People со ссылкой на двух товарищей Обамы, пожелавших остаться неизвестными.
Отметим, Дональд Трамп не раз критиковал своего предшественника на посту президента. Например, он негативно отзывался о медицинской реформе Обамы. Осуждал он и "слишком мягкие действия" предыдущей администрации по Сирии.
Напомним, ранее негативно о лидере страны высказался американский писатель Стивен Кинг. Он признался, что его пугает власть президента США Дональда Трампа. По мнению литератора, тот факт, что глава государства может в любой момент пустить в ход ядерные ракеты, гораздо страшнее его романов. Ранее он пошутил, что Обама, будучи на посту президента, лично устроил прослушку телефонов экстравагантного миллиардера.
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