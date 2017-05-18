Разъяренный Обама грязно выругался на Трампа

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
Пластический хирург посчитал операции Пугачевой
партнеры
Четверг 18 мая
Лента новостей
15:28
Максакова пролила свет на темное прошлое Вороненкова
15:23
В турецком отеле погиб турист из России
15:10
Судзиловская и Кержакова блистали на показе
15:00
Пятиэтажки расселят при согласии 2/3 собственников квартир
14:59
Внедорожник на скорости протаранил мужчину (видео)
14:51
Путин сделал прапорщику именной подарок
14:48
Самые сексуальные участницы Comedy club
14:47
В Сеть утекли фото нового iPhone 8
14:28
Самые интересные события "Ночи музеев" в Москве
14:26
В Мытищах построят метро
14:26
Россияне сметают с полок Nokia 3310
14:20
Женщина посмеялась над перепутавшей огурцы с грибами дочерью (видео)
14:14
Пляжный отдых признали смертельно опасным
14:14
В центре Москвы похитили ребенка
14:07
Русская любовница миллиардера покорила Канны
14:07
Актер Алексей Чадов сменил имя
14:05
В отношении МНПЗ возбудили дело
13:38
Ученые обвинили в детском ожирении бабушек
13:37
Выдра атаковала мужчину за съемку (видео)
13:29
Эстрадные певцы растеряли целомудрие
13:26
Как Александр Бречалов меняет Удмуртию
13:20
Бабкина прилюдно расплакалась из-за трагедии
13:16
Брежневу уничтожили за ее перемены во внешности
13:14
Известный музыкант устроил гонки по встречке в Москве
13:12
Тайное оружие в борьбе за мужчину мечты
13:08
В офис группы компаний "ПИК" пришли с обыском
12:49
Хирурги подрались во время операции (видео)
12:46
Мать Даны Борисовой назвали хорошей актрисой
12:46
Состояние Алены Водонаевой ухудшилось
12:46
Писательница Алексиевич отреагировала на сообщения о своей смерти
12:32
Как защититься от клещей
12:21
В центре Москвы произошло смертельное ДТП
12:20
Как постарели поп-кумиры 80-х
12:18
Синоптики объявили о переломном моменте в Москве
12:11
В России разработали топливо из отрубей
12:06
Любовница Захарченко спустила миллионы на юбилей (видео)
12:03
Киану Ривз назвал Россию "неудобной"
11:23
Обман друзей расстроил Арзамасову
11:20
Ученые раскрыли секрет долголетия
11:20
Муж не выдержал переживаний Кати Вилковой
11:18
Солист известной группы скончался в Детройте
11:17
Усманов заставит Навального ответить за слова
11:11
Автобус с десятками украинцев разбился в Турции
11:07
Лазарев со странным выражением лица пощупал грудь фанатки
11:07
Роман Костомаров об отъезде семьи за границу
11:05
Солист "Би-2" отделается штрафом за пакет марихуаны
10:51
Самые странные имена детей в Москве
10:47
Минюст назвал причины для изъятия единственного жилья
10:44
Любовница оправдалась за действия женатого Носика
10:38
Дроботенко серьезно обидел Петросяна
10:33
США готовят новые санкции против России из-за Асада
10:22
В Москве ученый покончил с собой на рабочем месте
10:21
Детей Шумахера из-за 900 тысяч хотел убить Хусейн
10:14
Во Владивосток прибыл первый теплоход из КНДР
10:08
За Уралом воспитательница заклеила ребенку рот скотчем
09:46
Король Нидерландов тайно шабашит пилотом
09:45
Пассажиры сообщили о коллапсе в московской подземке
09:39
Названа причина трети всех смертей в мире
09:33
Первый за 16 лет триумф "Спартака"
09:12
Скандалист Трамп разорил богатейших людей в мире
09:12
В России одобрили продажу алкоголя через интернет
09:02
Попытка протащить Милявскую на Украину закончилась плачевно
08:55
На юго-западе Москвы эвакуировали детский сад
08:44
Дочь Навки обругали после эфира
08:38
Россиян ждет эвтаназия-тур по Швейцарии
08:34
Умер известный художник Александр Тихомиров
08:30
Морпехи США опозорились у границ России
08:23
В Москве заволокло дымом две станции метро
07:58
Под Москвой случилось массовое ДТП
21:59
Фанаты сорвали награждение "Спартака"
21:56
52-летняя Белуччи зацеловала актера на сцене
21:54
Открылся 70-й Каннский кинофестиваль
21:44
Боня и Исинбаева очаровали Канны
21:28
Какие болезни лечит хороший секс
21:15
Солиста "Би-2" поймали на стадионе с марихуаной
20:59
Как победить гипертонию
20:51
Топ-модель опозорилась на красной дорожке в Каннах
20:40
О чем расскажет группа крови
20:12
В ралли под Псковом произошла смертельная авария
20:11
Захарченко обвиняют в получении скидки в ресторане на 3,5 млн рублей
19:38
Шепелева припугнули страшной участью сына
19:31
Названа дата отключения отопления в Москве
19:07
Мирошниченко предупредили о проблемах со здоровьем
18:55
В элитном московском детском саду обрушился потолок
18:51
ОНФ просит водителей быть сдержаннее
18:34
Елена Подкаминская подтвердила вторую беременность
18:24
Доступ на Красную площадь ограничат на четыре дня
17:59
Терешина допустила роковую оплошность
17:50
Рюкзак сына Рудковской и Плющенко стоит как машина
17:46
Новгородским бизнесменам включили зеленый свет
17:42
Жуткий пчелиный рой парализовал движение в Лондоне (видео)
17:28
На Украине назвали безумную причину запрета "Яндекс.Пробок"
17:13
Правила идеального резюме
17:12
"Маша и Медведь" портят "американскую жизнь" в Грузии
17:12
В Москве поймали угонщиков экскаватора
16:59
У Лизы Боярской разглядели округлившийся живот
16:42
В Подмосковье молдаванку поймали за истязание детей гречкой
16:37
Подаренная GoPro спасла журналиста от пули снайпера "ИГ"
16:27
Самые опасные страны для здоровья туристов
16:16
Звезда "Дома-2" учит девочек охотиться за богачами
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шепелеву запретили покидать Россию
Бузова сделала заявление о новом женихе (видео)
Самые бесполезные лекарства
Боня и Исинбаева очаровали Канны
Удалил из соцсетей: как Порошенко издевается над Украиной
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Политика

Разъяренный Обама грязно выругался на Трампа

Барак Обама. Фото: GLOBAL LOOK press
От друзей Барака Обамы стало известно, что он неоднократно плохо высказывался о нынешнем американском лидере Дональде Трампе. Причем в достаточно жестких выражениях.
прочитано 2964 раза

В частности, в ноябре прошлого года Обама позвонил Трампу, чтобы поздравить с победой на президентских выборах. В ходе телефонной беседы Дональд Трамп выразил уходящему главе государства свое "уважение" и "восхищение". Это притом что в ходе предвыборной кампании жестко его критиковал.

ПО ТЕМЕ

Ядерная кнопка агрессора Трампа перепугала Кинга

Обама подложил Трампу бомбу замедленного действия

Прервавший молчание Обама потребовал 400 тысяч долларов

Барака Обаму "раздосадовала лесть" новоизбранного президента. После телефонного разговора, общаясь с друзьями, он назвал Трампа ***** ( bullshiter), сообщает журнал People со ссылкой на двух товарищей Обамы, пожелавших остаться неизвестными.

Отметим, Дональд Трамп не раз критиковал своего предшественника на посту президента. Например, он негативно отзывался о медицинской реформе Обамы. Осуждал он и "слишком мягкие действия" предыдущей администрации по Сирии.

Напомним, ранее негативно о лидере страны высказался американский писатель Стивен Кинг. Он признался, что его пугает власть президента США Дональда Трампа. По мнению литератора, тот факт, что глава государства может в любой момент пустить в ход ядерные ракеты, гораздо страшнее его романов. Ранее он пошутил, что Обама, будучи на посту президента, лично устроил прослушку телефонов экстравагантного миллиардера.

Автор: Людмила Фоканова18 мая 2017, 12:45

Политика

Разъяренный Обама грязно выругался на Трампа
Агрессор Трамп отрепетировал ядерный апокалипсис
Вашингтон устроил взбучку Киеву из-за Москвы
Савастьянова опровергла ужесточение процедуры внесения законопроектов

Шоу-бизнес

Почему у Андрея Малахова нет детей
Русская любовница миллиардера покорила Канны
Актер Алексей Чадов сменил имя
Леву из "Би-2" с позором гонят из России

Проишествия

Солист известной группы скончался в Детройте
Автобус с десятками украинцев разбился в Турции
Подаренная GoPro спасла журналиста от пули снайпера "ИГ"
Москвич поймал упавшего с 5-го этажа ребенка

Lifestyle

Самые интересные события "Ночи музеев" в Москве
Эстрадные певцы растеряли целомудрие
Киану Ривз назвал Россию "неудобной"
Открылся 70-й Каннский кинофестиваль
Шоу-бизнес

Брежневу уничтожили за ее перемены во внешности

Новый образ не пришелся по душе фанатам певицы
Шоу-бизнес

Состояние Алены Водонаевой ухудшилось

Звезда "Дома-2" рассказала о болезни
Шоу-бизнес

Бабкина прилюдно расплакалась из-за трагедии

Выбор темного наряда певица связала с настроением

Шоу-бизнес

Русская любовница миллиардера покорила Канны

За возможность одеть красотку бьются самые именитые модельеры

Гороскоп

Варум и Агутин не могут быть вместе
Мирошниченко предупредили о проблемах со здоровьем
Полезные советы для успешной сдачи ЕГЭ
Кто будет управлять Францией вместо Макрона

Фоторепортажи

Судзиловская и Кержакова блистали на показе
Самые сексуальные участницы Comedy club
Как постарели поп-кумиры 80-х
Первый за 16 лет триумф "Спартака"

Спорт

Детей Шумахера из-за 900 тысяч хотел убить Хусейн
Боец Джефф Монсон решил разводить медведей в России
Карякин объяснил "большую разницу" между Крымом и Украиной
На Исламских Играх штангист поднял 136 кг и перекрестился (видео)

Регионы

За Уралом воспитательница заклеила ребенку рот скотчем
В Подмосковье молдаванку поймали за истязание детей гречкой
Пес "возил" пьяного сибиряка по городу
Супруги заставили парня заняться сексом с их дочерью
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru