Обама подложил Трампу бомбу замедленного действия

Барак Обама перед уходом из Белого дома успел насолить своему преемнику Дональду Трампу, который занял пост главы США в начале 2017 года. В частности, администрация первого чернокожего президента страны приняла решение о введении новых санкций против России.

Новые ограничительные меры в отношении некоторых российских предприятий вступили в силу в середине марта. Как оказалось, их инициатором стал Барак Обама.

Бывший президент США фактически подложил своему сменщику бомбу замедленного действия. Госдепартамент одобрил эти санкции за три дня до вступления Дональда Трампа в должность главы государства, передает РИА ФАН.

Однако администрация нынешнего лидера США была заблаговременно ознакомлена с содержанием документа. Судя по всему, Трамп не имел ничего против введения новых ограничительных мер в отношении России.

Напомним, что очередной пакет антироссийских санкций вступил в силу 21 марта 2017 года. Среди компаний, попавших под их влияние, оказался "Рособоронэкспорт", и причину этого в Госдепе не объяснили. После заявлений США о приоритете борьбы с международным терроризмом подобные действия выглядят нелогичными, отметили в Министерстве иностранных дел России.