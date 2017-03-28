Обама подложил Трампу бомбу замедленного действия
Новые ограничительные меры в отношении некоторых российских предприятий вступили в силу в середине марта. Как оказалось, их инициатором стал Барак Обама.
Бывший президент США фактически подложил своему сменщику бомбу замедленного действия. Госдепартамент одобрил эти санкции за три дня до вступления Дональда Трампа в должность главы государства, передает РИА ФАН.
Однако администрация нынешнего лидера США была заблаговременно ознакомлена с содержанием документа. Судя по всему, Трамп не имел ничего против введения новых ограничительных мер в отношении России.
Напомним, что очередной пакет антироссийских санкций вступил в силу 21 марта 2017 года. Среди компаний, попавших под их влияние, оказался "Рособоронэкспорт", и причину этого в Госдепе не объяснили. После заявлений США о приоритете борьбы с международным терроризмом подобные действия выглядят нелогичными, отметили в Министерстве иностранных дел России.
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