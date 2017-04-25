Прервавший молчание Обама потребовал 400 тысяч долларов

Бывший президент США Барак Обама впервые выступил на публике после того, как покинул пост главы государства. У экс-главы Белого дома запланировано множество мероприятий, по итогам которых он намерен заметно обогатиться.

Выступление Барака Обамы состоялось в Университете Чикаго, пишет газета "Известия". Он прервал молчание, чтобы напомнить о важности работы с молодежью. "Главное и самое важное, что я могу сделать – помочь в подготовке лидеров нового поколения, чтобы они могли принять эстафету в этом меняющемся мире", – подчеркнул бывший американский лидер.

Обама обозначил и конкретные направления, на которых планирует сосредоточиться, – это судебная реформа и финансирование политики. Примечательно, что своего преемника, 45-го президента США Дональда Трампа, в своей речи Барак Обама ни разу не упомянул.

У бывшего главы Белого дома запланирована серия мероприятий в разных городах США и Европы. В Нью-Йорке он согласился выступить за 400 тысяч долларов. Соответствующий контракт Обама заключил с банком Cantor Fitzgerald, передает ТАСС. Эта сумма в два раза превышает размер гонорара, который брала за свои лекции Хиллари Клинтон.

Требовательность и тесные финансовые взаимоотношения с крупными игроками на Уолл-стрит ударили по имиджу 44-го президента США, пытавшегося воплотить образ борца с финансовыми воротилами. Он противостоял стяжательству и безмерному обогащению, а теперь не устоял перед соблазном, констатировали эксперты.

Всего у бывшего главы Белого дома запланировано 28 мероприятий в США и Европе. Начать с Университета Чикаго он решил неслучайно: на протяжении десяти лет Обама преподавал там право. Сообщается, что Билл Клинтон за свои выступления после ухода с поста президента брал свыше 200 тысяч долларов, а Джордж Буш – младший – около 175 тысяч долларов.