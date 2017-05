Путин поразился тупости критиков Трампа

По словам Владимира Путина, ситуацию в США под антироссийскими лозунгами нагнетают "либо тупые, либо нечистоплотные люди". Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с председателем Совета министров Италии Паоло Джентилони.

При этом российский лидер в шутку сказал, что сделает выговор министру иностранных дел Сергею Лаврову за то, что не поделился предоставленными ему Трампом "секретными данными". "Ни со мной, ни с представителями спецслужб России, это очень плохо с его стороны", – добавил он. Кроме того, Владимир Путин заявил, что в случае просьбы Белого дома он готов передать в сенат США запись разговора Трампа с Лавровым и российским послом в США Сергеем Кисляком.

Дональд Трамп провел встречу с российскими дипломатами 10 мая. Кроме того, в переговорах участвовал госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон. Обсуждалось, в частности, взаимодействие Москвы и Вашингтона на международной арене. "Подтвердилось, что, несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня", – сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров.

Recap:

–FBI Dir requests more $ for #TrumpRussia investigation

–Trump fires FBI Dir

–Trump meets Russians #Kislyak & #Lavrov in Oval pic.twitter.com/FlKkQeT9B6