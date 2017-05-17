Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Путин поразился тупости критиков Трампа

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Президент России Владимир Путин прокомментировал разразившийся в США скандал, связанный с якобы передачей главой Белого дома Дональдом Трампом неких секретных данных Москве. Российский лидер заявил, что в Соединенных Штатах развивается "политическая шизофрения".
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По словам Владимира Путина, ситуацию в США под антироссийскими лозунгами нагнетают "либо тупые, либо нечистоплотные люди". Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с председателем Совета министров Италии Паоло Джентилони.

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При этом российский лидер в шутку сказал, что сделает выговор министру иностранных дел Сергею Лаврову за то, что не поделился предоставленными ему Трампом "секретными данными". "Ни со мной, ни с представителями спецслужб России, это очень плохо с его стороны", – добавил он. Кроме того, Владимир Путин заявил, что в случае просьбы Белого дома он готов передать в сенат США запись разговора Трампа с Лавровым и российским послом в США Сергеем Кисляком.

Дональд Трамп провел встречу с российскими дипломатами 10 мая. Кроме того, в переговорах участвовал госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон. Обсуждалось, в частности, взаимодействие Москвы и Вашингтона на международной арене. "Подтвердилось, что, несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня", – сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров.

Практически сразу после встречи в западных СМИ, прежде всего американских, поднялась новая волна истерии о якобы имеющихся связях Трампа с Россией. Помимо прочего, появились публикации, где говорилось, что президент США передал некие секретные сведения Лаврову и Кисляку.

Так, влиятельная британская газета The Financial Times заявила, что российские дипломаты "с видимым удовольствием проворачивали в американской ране нож". Издание, видимо, намекало на "вмешательство" Москвы в выборы в США в прошлом году, доказательств чему Запад за прошедшие полгода так и не предоставил.

Впрочем, чуть позже телеканал ABC News сообщил, что Трамп поделился с Россией информацией касательно борьбы с терроризмом, которая ранее была предоставлена Израилем. При этом американский лидер заявил, что как президент имеет полное право делиться соответствующими сведениями с главой российского внешнеполитического ведомства.

Автор: Иван Поляков17 мая 2017, 15:30

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