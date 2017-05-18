Скандалист-Трамп разорил богатейших людей в мире

Бизнесмены из рейтинга 500 богатейших людей в мире только за 17 мая потеряли 35 миллиардов долларов. Причиной стал скандал, связанный с президентом США Дональдом Трампом.

К существенным финансовым потерям привело падение фондового рынка. Оно повлекло за собой снижение показателей фондовых индексов в Европе, Азии и развивающихся странах.

Причиной стали сообщения СМИ о действиях американского президента Дональда Трампа. Тот якобы просил Джеймса Коми, возглавлявшего тогда ФБР, прекратить расследование в отношении бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, подозреваемого в связях с Россией.

Основатель Microsoft и обладатель 86,8 миллиарда долларов Билл Гейтс за день потерял один миллиард, акции его компании упали на 2,8%, сообщает Bloomberg. Владелец Amazon Джефф Безос лишился 1,7 миллиарда из-за падения акций его фирмы на 2,2%.

Потери создателя Inditex Амансио Ортеги, владеющего такими брендами как Zara, Bershka и Massimo Dutti, составили 355 миллионов долларов. Однако больше всего похудел кошелек основателя Facebook Марка Цукерберга: из-за падения акций соцсети на 3,3% он лишился двух миллиардов долларов.

Ранее члены Демократической партии США призвали срочно начать разбирательство в отношении Трампа и его команды. По данным прессы, глава государства пытался вмешаться в расследование ФБР.