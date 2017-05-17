Володин заявил о нарушении прав человека на Украине

Инциденты, сопровождавшие празднование Дня Победы на Украине, а также запрет на использование в стране российских социальных сетей являются лишними свидетельствами нарушения в Незалежной прав человека. В этой связи Европа должна занять более жесткую и бескомпромиссную позицию. Такую точку зрения высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Комментируя события, произошедшие 9 мая в украинских городах, Володин заявил, что нападения радикалов на участников торжеств в честь победы над гитлеровскими войсками стали очередным звеном в цепи событий, подчеркивающих пренебрежение правами человека в этой стране. "Посмотрите, что происходит с правами граждан. И самый такой характерный пример для того, чтобы понять происходящее на Украине, – это отношение к 9 мая", – сказал Володин.

Спикер назвал День Победы святым праздником для жителей Украины. "День Победы – это день, который, неважно, по какую сторону границ мы находимся, должны отмечать, праздновать, вспоминать тех, кто погиб, благодаря кому сегодня живут внуки и правнуки и благодаря кому, собственно, существует Украина", – цитирует политика "Интерфакс".

Володин назвал трагедией события в некоторых украинских городах, когда с ветеранов срывали георгиевские ленточки и унижали их, мешали прохождению "Бессмертного полка". Парламентарий не исключил, что от Киева можно ожидать еще более серьезных по масштабу и последствиям проявлений национализма и экстремизма. То есть, по его мнению, процесс может выйти из-под контроля официального Киева, который сегодня сам принимает решения в русле подобной политики.

"Если сейчас это не остановить, дальше будут проявления, которые не остановит и украинское руководство", – отметил Володин.

По мнению спикера Думы, позиция Европы в отношении действий Киева должна быть более жесткой и бескомпромиссной. Володин поддержал заявление генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда по поводу блокирования Киевом российских сайтов. По его словам, важно, чтобы это понимали и в парламентских европейских структурах, и в руководстве европейских государств.

"Совершенно очевидно, что иллюзии, которые были и у некоторых европейских политиков до сегодняшнего дня присутствуют, – они рассеиваются", – так Володин оценил озабоченность, представленную в заявлении Ягланда.





Лишним подтверждением того, что официальный Киев пытается ограничить свободу граждан Украины, стало и то, что глава государства ввел очередные санкции, затрагивающие интересы населения страны. Своим указом Петр Порошенко запретил на Украине деятельность социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов.



По мнению Киева, российские соцсети использовались якобы для "незаконного сбора информации, пропаганды, вербовки агентов, а также распространения пиратского контента". Доступ к ним запрещен на три года. Российские специалисты полагают, что технически сделать это будет крайне сложно из-за того, что на Украине нет средств для таких массовых блокировок.