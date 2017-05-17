Контуженный депутат призвал бить и убивать за георгиевскую ленту

Народный депутат Украины Юрий Береза, уволившийся из украинской армии в звании майора, готов лично взяться за пулемет и расстреливать за георгиевскую ленточку. Начать комбат намерен со своих коллег-депутатов.

На трибуне украинского парламента контуженный в боях комбат устроил настоящую истерику. Депутатов, не принадлежащих к радикальным националистам, Юрий Береза назвал "пятой колонной" и пригрозил им расправой.

"Вам украинский народ уже давал ответ, когда вы ездили в турне по пропаганде "русского мира" по югу Украины. Вам этого мало? Послушайте, пятая колонна, собирайте вещи и езжайте "к холере". Езжайте в Москву, смотрите "ВКонтакте", соберите все георгиевские ленты … подожгите и прыгните с девятого этажа – ваши коллеги это уже делали", – заявил Береза.

Обезумевший командир батальона "Днепр-1", прославившегося своими карательными акциями против мирного населения, напомнил о судьбе покойного члена "Партии Регионов" Михаила Чечетова, который выпал из окна собственной квартиры в ночь на 28 февраля 2015 года. Следствие тогда поспешило назвать гибель нардепа самоубийством.

"Цирк имени Советского Союза, который тут сидит, выступает и говорит про какие-то святые вещи для них, при этом машет этой проклятой, проклятой георгиевской ленточкой, которая была учреждена после уничтожения Запорожской Сечи. Мне не просто становится стыдно и страшно, мне хочется взять пулемет и все-таки положить всю это сволочь", – продолжил Береза.

Здесь отставной майор продемонстрировал полное незнание истории и проблемы с логикой. "После того" – не значит "вследствие того".

Запорожская Сечь была расформирована в 1775 году, при этом многие запорожцы переселились на Кубань, отчего многие жители Краснодарского края и поныне говорят с заметным малоросским акцентом и мягким "гэ", а Георгиевский Крест был учрежден лишь в 1807 году, спустя три десятилетия.



Член коллегии МВД Украины Антон Геращенко, курирующий скандальный сайт "Миротворец", уже называл предложенный Березой метод "цивилизованным".

"Сегодня зачастую людей, которые выходят с георгиевской лентой просто бьют. Теперь будут не просто бить, а вызывать полицию, оформлять административный протокол, его будет рассматривать суд, и данное лицо будет платить штраф в бюджет Украины – это цивилизованный и правильный путь", – заявил Геращенко.





