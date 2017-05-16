Володин пригласил коллег из Швейцарии посетить Сирию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил швейцарских парламентариев посетить Сирию вместе с российскими депутатами, чтобы лучше понять происходящее в этой стране. Сегодня, 16 мая спикер провел встречу с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии Йюргом Шталем.

Вячеслав Володин рассказал коллеге-парламентарию о том, что вскоре российская парламентская делегация по приглашению главы сирийского парламента Хадии Аббаса отправится с визитом в арабскую республику. Спикер Думы предложил швейцарским депутатам также слетать в Дамаск и узнать на месте, что происходит в стране.

"Еесли будет у вас желание, у ваших коллег, присоединиться, мы были бы рады этому. Очень важно всем взять и включиться в этот процесс – процесс мирного урегулирования – именно через участие парламентских структур", – сказал Володин, обращаясь к главе нижней палаты швейцарского парламента.

Как заметил спикер, важно, чтобы в процесс мирного урегулирования ситуации в Сирии включились, прежде всего, европейцы. Также Володин высказал мнение, что европейские парламентарии не стремятся разобраться в сирийской ситуации, и черпают в основном информацию из СМИ, либо ориентируются на тот подход, который характерен для западных стран, так или иначе участвующих в сирийском процессе.

Председатель Думы считает, что серьезным шагом по урегулированию в Сирии станет закрепление в Женеве договоренностей о зонах деэскалации. "Сегодня в Женеве начался шестой раунд межсирийских переговоров, и очень важно, если будет закреплен успех, достигнутый недавно в Астане", – сказал Володин.

Володин также отметил, что недопустимо критиковать спикера ПАСЕ за рвение узнать истинную картину происходящего на территории сирийского государства. Не понятны обвинения в его сторону от коллег из Парламентской Ассамблеи Совета Европы, сказал Володин.

Ранее председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт подвергся резкой критике за то, что посетил Сирию совместно с российской делегацией. 28 апреля на бюро ПАСЕ было решено, что Аграмунт не уполномочен совершать официальные визиты и встречи или делать публичные заявления от имени ассамблеи в качестве ее председателя.