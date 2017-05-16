Собянин пожаловался на свою работу

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о трудностях работы на посту градоначальника. По его словам, сложнее всего доносить свою позицию до жителей столицы.

Собянин заявил, что работа в Москве ему кажется "непростой, но очень интересной", передает "Газета.ru" со ссылкой на РИА Новости. Он признал, что иногда испытывает "неудовлетворенность" от своей деятельности.

"Не из-за Москвы, а из-за того, что ты не всегда можешь донести свою позицию, объяснить москвичам, что необходимо сделать в тот или иной период времени", – пояснил мэр. Он отметил, что столица – огромный город, в котором сталкивается множество интересов.

Между тем градоначальник рассказал, что свободное время он, как правило, проводит на свежем воздухе. "Стараюсь проводить его на природе, читать книги, подумать о том, что будет завтра. Достаточно активно выезжаю на охоту, на рыбалку", – поделился мэр столицы.

Собянин добавил, что раньше читал много художественной литературы, от Аристотеля до Хемингуэя, а сейчас предпочитает исторические и урбанистические произведения. Однако градоначальник подчеркнул, что свободного времени у него "не так много".

Вероятнее всего, заявление Сергея Собянина о "неудовлетворенности" работой связано с митингами против сноса ветхого жилья в столице. При этом мэр отметил, что администрация города учтет пожелания всех жителей Москвы.