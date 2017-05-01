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Политика

Оппозиционеров защитят от хулиганов с зеленкой

Алексей Навальный. Кадр youtube.com
Региональным властям поручено пресечь волну нападений на оппозиционеров. Сигнал поступил из Москвы в связи с участившимися случаями противоправных действий.
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Власти не имеют отношения к ряду произошедших в последнее время актов агрессии в отношении оппозиционных политиков и активистов. С таким обвинением  недавно выступил Алексей Навальный, которого неизвестные облили зеленкой в Москве, оппозиционер получил химический ожог глаза и может частично потерять зрение.

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Источник в Кремле рассказал "Газете.Ru", что федеральный центр поручит региональным властям жестко пресекать противоправные действия против оппозиционеров. "Прессовать" активистов перестанут, потому что это лишь повышает их узнаваемость, отметил собеседник издания.

Сотрудникам правоохранительных органов также будет рекомендовано пресекать преступления и привлекать злоумышленников к ответственности. Источник отметил нежелание губернаторов проявлять инициативу в подобных вопросах и согласовывать действия с руководством.

Помимо Навального, в Ставрополе на днях напали на блогера Илью Варламова, которого нельзя назвать оппозиционером – его также облили зеленкой. Местные власти уже отчитались о задержании пятерых нападавших.

Михаил Касьянов. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Традиция подобных нападений, пусть и не всегда с помощью зеленки, существует в российской политике не первый год. С подобным давлением во время думской кампании сталкивался лидер ПАРНАС Михаил Касьянов. Потасовки оппозиции со сторонниками действующей власти происходили также на региональных выборах.

Автор: Александр Комаров1 мая 2017, 10:42

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