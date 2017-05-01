Оппозиционеров защитят от хулиганов с зеленкой

Региональным властям поручено пресечь волну нападений на оппозиционеров. Сигнал поступил из Москвы в связи с участившимися случаями противоправных действий.

Власти не имеют отношения к ряду произошедших в последнее время актов агрессии в отношении оппозиционных политиков и активистов. С таким обвинением недавно выступил Алексей Навальный, которого неизвестные облили зеленкой в Москве, оппозиционер получил химический ожог глаза и может частично потерять зрение.

Источник в Кремле рассказал "Газете.Ru", что федеральный центр поручит региональным властям жестко пресекать противоправные действия против оппозиционеров. "Прессовать" активистов перестанут, потому что это лишь повышает их узнаваемость, отметил собеседник издания.

Сотрудникам правоохранительных органов также будет рекомендовано пресекать преступления и привлекать злоумышленников к ответственности. Источник отметил нежелание губернаторов проявлять инициативу в подобных вопросах и согласовывать действия с руководством.

Помимо Навального, в Ставрополе на днях напали на блогера Илью Варламова, которого нельзя назвать оппозиционером – его также облили зеленкой. Местные власти уже отчитались о задержании пятерых нападавших.





Традиция подобных нападений, пусть и не всегда с помощью зеленки, существует в российской политике не первый год. С подобным давлением во время думской кампании сталкивался лидер ПАРНАС Михаил Касьянов. Потасовки оппозиции со сторонниками действующей власти происходили также на региональных выборах.