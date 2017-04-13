Усманов подал в суд на Навального

Россия отказалась от "Евровидения" Кремль раскрыл доходы Путина Актер Степанов выпал из окна Взрыв в метро Дом-2

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
партнеры
Суббота 15 апреля
Лента новостей
13:36
В Чили произошло мощное землетрясение
13:19
Шарапова пожаловалась на травлю
12:31
Сто рыбаков дрейфуют на льдине под Красноярском
12:03
В Москве эвакуировали Курский вокзал
11:56
Школьник победил рак зеленым чаем
11:36
В Новой Москве случилось крупное ДТП
11:28
Милана Кержакова рассекретила имя новорожденного сына
10:28
Звезд лишили вечеринки в честь "Евровидения"
10:19
Горбачев: Холодная война близко
10:06
Пугачева хорошеет с каждым годом
22:52
Нюшу и Пьеху эвакуировали с концерта из-за угрозы взрыва
21:58
Алла Пугачева снова станет бабушкой
21:40
Вышел трейлер восьмого эпизода "Звездных войн" (видео)
21:21
Роналду заставил незнакомку молчать после изнасилования
21:20
В Москве у няни похитили ребенка
21:09
США впервые испытали ядерную бомбу с помощью истребителя
21:09
Чем полезен обновленный порядок принятия законов
20:51
Арестован угрожавший Трампу вооруженный американец
20:33
Эрнст рассказал об огромной потере
20:20
Сколько зарабатывают российские депутаты
19:58
Кобзон в пятый раз стал самым богатым
19:41
ОСАГО хотят "скрестить" с каско
19:25
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 5
19:03
Во Внуково аварийно сел самолет известного миллиардера
18:49
Чем России грозит бойкот "Евровидения"
18:48
Лукашенко горячо обратился к Путину на саммите ЕАЭС
18:02
Виктор Сухоруков снялся обнаженным
17:51
Ростовский диакон устроил стриптиз-шоу в ночном клубе
17:45
Электричка насмерть сбила пенсионера в Подмосковье
17:33
За что любят дочь Кадырова
17:22
Пуля застряла в голове 18-летней москвички
17:17
Как женщины-режиссеры покоряют мир
17:15
Профессиональное выгорание научились предсказывать
17:11
Пасхальные обычаи и рецепты звезд
17:04
С рейса Париж-Стамбул поступил сигнал о ЧП
16:49
Наука доказала вред планшетов для детей
16:35
"Единая Россия" сформировала счетные комиссии на праймериз
16:26
На кого КНДР сбросит ядерную бомбу
16:13
Придумана жвачка для диагностики рака
16:13
В московском метро появились поезда со сквозным проходом
16:06
Российская актриса перестала ходить после аварии
16:03
Киркоров купил спецвагон с позолоченными ручками
15:57
Самые "бедные" российские министры
15:52
При столкновении иномарки и автобуса пострадал человек
15:37
Налоговая посчитала деньги Медведева
15:36
Навка зарабатывает в десять раз больше Пескова
15:33
На МКАД перевернулся грузовик с пивом (видео)
15:30
Госдума облегчит жизнь малому бизнесу
15:26
Киев в бешенстве от действий Москвы
15:25
Танцор Барышников помог людям с ограниченными возможностями
15:18
В московском метро у пассажира взорвался телефон
15:15
Алла Пугачева пугает своим видом
15:12
Кремль раскрыл доходы Путина
15:09
Наташу Королеву поздравляют с беременностью
14:54
Полицейские взяли телеведущего Лобкова за пенис
14:49
Россиянка сдала ГИБДД пьяного изменщика-мужа
14:37
Пресс-секретарь Трампа переплюнул Псаки по ляпам
14:25
Студент задушил преподавательницу после ночи любви
14:18
Эрнст назвал представителя России на следующем "Евровидении"
13:54
Путин перехитрил Лукашенко в газовом споре
13:52
Как выбрать кулич к Пасхе
13:20
Дочь Кадырова рассказала о "тайном" замужестве
13:19
Как Путин встретит Пасху
13:16
Врачи пропустили остановку сердца Боярского
13:03
Песков накинулся на немощных организаторов "Евровидения"
12:57
Изуродованная стюардесса с грудью 18 размера шокировала мир
12:56
Права волонтеров закрепят законодательно
12:55
Детей запретят называть словом из трех букв
12:52
Под Омском поезд протаранил школьный автобус
12:37
82-летний актер стал звездой порно благодаря яйцам
12:26
В Москве взорвалась экспериментальная ракета
12:15
Дочь миллионера сделала предложение покалеченному Степанову
11:58
Совет заболеть раком для похудения вызвал скандал
11:55
Страстную речь россиянина в ООН объяснили борьбой с зомби
11:51
За неуважение к скорым лишат прав на год
11:45
Почему упало доверие к решениям ЕСПЧ
11:35
В московском метро девушка искусала подростка
11:19
Известная ведущая испугалась возмездия и сделала заявление
11:10
Россиян предупредили о зараженных геях в Европе
11:09
Музей дал расцарапать Lamborghini за $170 тысяч
11:01
В Москве найден мертвым известный спортсмен
10:54
Сотрудницу "Почты России" поймали на крупной афере
10:50
Путин встретится с Меркель на курорте
10:34
Российскую актрису госпитализировали после наезда авто
10:29
Из храма в центре Москвы украли икону XIX века
10:27
Липницкая избегает контуженного в Чечне отца
10:20
Открытие супермаркета в Ельцин Центре порадовало Михалкова
10:14
Главные события Москвы с 14 по 20 апреля
10:01
В московской гимназии распылили газ
09:55
Жена Виторгана отказалась говорить об именитой снохе
09:53
Названа самая безопасная страна в мире
09:44
Собчак оправдала мужа за секс с Судзиловской
09:41
В Москве автобус столкнулся с легковушкой
09:24
Почему россиянки отказываются от маткапитала
09:17
Фадеев раскрыл печальные подробности своего прошлого
09:15
В московских аэропортах массово отменяют рейсы
08:57
В метро Петербурга в час пик закрыли три станции
08:50
Трамп похвастался популярностью перед Путиным
08:39
На МКАД образовался затор после аварии с грузовиком
08:31
Украина жестко подставила организаторов "Евровидения"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эрнст отказался показывать "Евровидение"
Алла Пугачева снова станет бабушкой
В споре России и Украины из-за "Евровидения" поставлена точка
Появление Благодатного огня объяснили научно
Кремль раскрыл доходы Путина
Российский "папа всех бомб" поставил Вашингтон на место
Общество

Усманов подал в суд на Навального

Алишер Усманов. Фото: GLOBAL LOOK press/Roman Denisov
Люблинский суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Алишера Усманова к Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией. Срок рассмотрения заявления пока не назначен.
прочитано 724 раза

Иск был зарегистрирован 12 апреля 2017 года. Информацию подтвердила пресс-секретарь Люблинского районного суда Москвы Людмила Морозова.

ПО ТЕМЕ

Усманов подаст на Навального в российский суд

Названы самые богатые россияне

Усманов хочет платить налоги в России

"Да, иск поступил к нам. Вчера вечером зарегистрирован. Только поступил, передан на роспись", – заявила она журналистам.

ФБК 2 марта 2017 года разметил в интернете фильм, в котором утверждалось, что Усманов подарил Фонду поддержки социально значимых государственных проектов (авторы назвали его связанным с премьер-министром Дмитрием Медведевым), дом и четыре гектара земли в поселке Знаменское, недалеко от Рублево-Успенского шоссе. Стоимость владения в фонде оценили примерно в пять миллиардов рублей и назвали это взяткой.

В свою очередь Алишер Усманов на днях пообещал подать на Навального в суд. "Навальный вводит людей в заблуждение, и его утверждения – клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний пиар, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления", – заявил предприниматель.
Усманов пояснил, что не подарил особняк "Соцгоспроекту", а передал его в рамках сделки по обмену земельными участками. Он отметил, что 12 гектаров на Рублевке стоят около 50 миллионов долларов, а участок принадлежавшей ему земли в четыре гектара и расположенный на нем дом – примерно 45-50 миллионов.

"Так что баланс примерно 50 на 50. Они (фонд "Соцгоспроект") сделали мне одолжение, дав возможность расширить территорию имения. Я давно искал возможность расширить свой участок, где живу уже больше 20 лет. А для сестры я построил напротив себя дом на 50 сотках", – заявил предприниматель в интервью газете "Ведомости".

По мнению экспертов, бизнесмен, скорее всего, сможет доказать свою правоту в ходе процесса. Адвокаты отметили, что, судя по опубликованным в СМИ данным, ничего противозаконного в сделке с особняком на Рублевке, о которой идет речь в фильме Навального, действительно нет, передает РИА Новости.

Автор: Федор Лопырев13 апреля 2017, 10:50

комментарии

Политика

Сколько зарабатывают российские депутаты
Лукашенко горячо обратился к Путину на саммите ЕАЭС
Пресс-секретарь Трампа переплюнул Псаки по ляпам
Страстную речь россиянина в ООН объяснили борьбой с зомби

Шоу-бизнес

Милана Кержакова рассекретила имя новорожденного сына
Беременная Дитковските скрывает отца будущего ребенка
Звезд лишили вечеринки в честь "Евровидения"
Эрнст рассказал об огромной потере

Проишествия

Мужчина прогулялся по рельсам метро в Москве (видео)
У российского актера нашли склад оружия
Вдохновленные "Манчестером у моря" американцы убили сына-инвалида
Горе-грабитель на велосипеде растерял добычу (видео)

Lifestyle

Виктор Сухоруков снялся обнаженным
Как женщины-режиссеры покоряют мир
Музей дал расцарапать Lamborghini за $170 тысяч
Самые долгожданные фильмы апреля
Шоу-бизнес

Дочь миллионера сделала предложение покалеченному Степанову

Настя Кудри решила помочь отчаявшемуся артисту
Шоу-бизнес

Наташу Королеву поздравляют с беременностью

Певица сообщила, что она находится в ожидании чуда
Политика

Горбачев: Холодная война близко

Бывший руководитель СССР оценил обстановку в мире
Шоу-бизнес

Звезд лишили вечеринки в честь "Евровидения"

Мероприятие было отменено

Гороскоп

"Бандитское" прошлое мешает сыну Любови Полищук
Алла Пугачева снова станет бабушкой
Названа причина неудач Василия Степанова
Андрей Чернышев станет отцом двоих детей

Фоторепортажи

За что любят дочь Кадырова
Изуродованная стюардесса с грудью 18 размера шокировала мир
Шульгина в дырявых сапогах переплюнула Бузову
Странная жизнь выбросившегося из окна Степанова

Спорт

Шарапова пожаловалась на травлю
Роналду заставил незнакомку молчать после изнасилования
Липницкая избегает контуженного в Чечне отца
Итальянские волейболистки снялись без трусов (фото)

Регионы

Ростовский диакон устроил стриптиз-шоу в ночном клубе
Россиянка сдала ГИБДД пьяного изменщика-мужа
Подростку оторвало руки при взрыве в Петербурге
Тигр занялся шопингом в ТЦ (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru