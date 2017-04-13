Усманов подал в суд на Навального

Люблинский суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Алишера Усманова к Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией. Срок рассмотрения заявления пока не назначен.

Иск был зарегистрирован 12 апреля 2017 года. Информацию подтвердила пресс-секретарь Люблинского районного суда Москвы Людмила Морозова.

"Да, иск поступил к нам. Вчера вечером зарегистрирован. Только поступил, передан на роспись", – заявила она журналистам.





ФБК 2 марта 2017 года разметил в интернете фильм, в котором утверждалось, что Усманов подарил Фонду поддержки социально значимых государственных проектов (авторы назвали его связанным с премьер-министром Дмитрием Медведевым), дом и четыре гектара земли в поселке Знаменское, недалеко от Рублево-Успенского шоссе. Стоимость владения в фонде оценили примерно в пять миллиардов рублей и назвали это взяткой.





В свою очередь Алишер Усманов на днях пообещал подать на Навального в суд. "Навальный вводит людей в заблуждение, и его утверждения – клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний пиар, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления", – заявил предприниматель.

Усманов пояснил, что не подарил особняк "Соцгоспроекту", а передал его в рамках сделки по обмену земельными участками. Он отметил, что 12 гектаров на Рублевке стоят около 50 миллионов долларов, а участок принадлежавшей ему земли в четыре гектара и расположенный на нем дом – примерно 45-50 миллионов.





"Так что баланс примерно 50 на 50. Они (фонд "Соцгоспроект") сделали мне одолжение, дав возможность расширить территорию имения. Я давно искал возможность расширить свой участок, где живу уже больше 20 лет. А для сестры я построил напротив себя дом на 50 сотках", – заявил предприниматель в интервью газете "Ведомости".





По мнению экспертов, бизнесмен, скорее всего, сможет доказать свою правоту в ходе процесса. Адвокаты отметили, что, судя по опубликованным в СМИ данным, ничего противозаконного в сделке с особняком на Рублевке, о которой идет речь в фильме Навального, действительно нет, передает РИА Новости.



