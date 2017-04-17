Ходорковский перечислил Навальному 60 тысяч долларов на выборы

Алексей Навальный финансируется структурами беглого олигарха Михаила Ходорковского. Документы, подтверждающие перечисление денег главе ФБК, опубликованы в интернете.

Схемы "отмывания" денег через подставные структуры и компании, которые использует скрывающийся от правосудия за границей Ходорковский, довольно сложные. Но для олигарха привычные: он отработал их в те годы, когда уходил от уплаты налогов, возглавляя компанию ЮКОС, отмечает в своем блоге журналист Олег Лурье.

По данным журналиста, связанная с Ходорковским эстонская некоммерческая организация MTÜ Free Access HR перечислила 60 тысяч долларов ближайшему соратнику Навального – руководителю его предвыборного штаба Леониду Волкову. Информацию Лурье подтверждает копией договора компании MTÜ Free AccessHR с Волковым. Он заключен в 2015 году на проведение двух исследований по теме "Структура современного российского общества". За каждый из докладов Волков получил по 30 тысяч в американской валюте.

Журналист в своем блоге пишет, что в найденном контракте, скорее всего, отражена лишь небольшая часть денег, которые беглый олигарх Ходорковский перекачивает через свои "прачечные" для Навального.

Лурье подчеркивает, что Волков получил эстонские деньги во время избирательных кампаний. Он тогда баллотировался в законодательное собрание Новосибирской области, а также возглавлял штаб партии ПАРНАС на выборах в Костромскую областную думу. Что примечательно, сведений о финансировании этих кампаний из-за рубежа Волков официально не предоставлял.

"Понятно, что данные действия команды Навального в получении денег от Ходорковского – это, по сути, финансирование политической деятельности из-за рубежа в обход установленной процедуры регистрации в качестве иностранного агента. Ау! Фонд борьбы с коррупцией! Не пора ли начать расследование?" – обращается Олег Лурье к "экспертам" ФБК.