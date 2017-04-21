Соратником Навального займутся следователи

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин обратился в Следственный комитет с просьбой проверить данные о незаконном получении средств директором Фонда борьбы с коррупцией Романом Рубановым. По информации парламентария, соратник Алексея Навального получил более 25 млн рублей от неизвестных людей.

Парламентарий просит Следственный комитет проверить опубликованные в СМИ факты о незаконном получении денежных средств директором Фонда борьбы с коррупцией Романом Рубановым. В письме на имя главы ведомства Александра Бастрыкина депутат приводит ссылки на появившиеся 18 апреля публикации.

Из этих сообщений, по мнению Дмитрия Саблина, следует, что в 2014-2015 годах директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов получил более 25 миллионов рублей на собственные счета "от неизвестных отправителей". При этом, как отмечает законодатель, "для перевода денег использовались схемы Cash-in и Recycling".

Депутат уточнил, что, по данным СМИ, на счета Рубанова переводились "деньги как в рублях, так и в валюте, причем в долларах и евро поступала довольно значительная часть средств". "А затем он перечислял деньги соратникам блогера Алексея Навального", – цитирует обращение Саблина ТАСС. Среди получателей средств называются в том числе Георгий Албуров, Леонид Волков и менеджеры фонда.

В связи с опубликованными сведениями парламентарий попросил Следственный комитет провести проверку упомянутых в СМИ фактов незаконного получения средств директором ФБК. Саблин также просит "установить, на каком основании Роман Рубанов получал данные денежные средства и были ли уплачены налоги с полученных средств" им и другими соратниками Навального. В случае подтверждения опубликованной в СМИ информации депутат хочет, чтобы компетентные органы провели проверки на предмет нарушения Фондом борьбы с коррупцией норм закона об НКО – "иностранных агентах".