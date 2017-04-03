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Политика

"Единая Россия" запустила горячие линии по праймериз

Фото: er.ru
"Единая Россия" запустила в выборных регионах горячие линии для желающих принять участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов в органы государственной власти и местного самоуправления. Об этом сообщил руководитель ЦИК партии Владимир Бурматов.
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Работа горячих линий, с одной стороны, направлена на обеспечение людей сведениями о процедуре, а с другой – на сбор информации о возможных нарушениях в ходе ее проведения, чтобы в партии могли на них своевременно отреагировать. Потенциальные кандидаты и избиратели смогут задать вопросы о процедуре предварительного голосования, получить консультацию и уточнить адрес своего избирательного участка.

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"Единая Россия" заинтересована в том, чтобы в регионах предварительное голосование проходило максимально открыто и конкурентно, отметил Владимир Бурматов. Он подчеркнул, что на сегодняшний день жалоб не поступало. По словам руководителя ЦИК партии, потенциальные кандидаты интересуются, какие документы нужны для выдвижения, задают вопросы, касающиеся правил участия, дат проведения дебатов, уточняют, где будут проходить встречи с избирателями. Горячие линии открыты в Удмуртской Республике, Кировской, Псковской, Курской, Тверской, Ярославской, Пензенской и Омской областях, а также в Республике Северная Осетия – Алания и Краснодарском крае.

Для участия в предварительном голосовании "Единой России" зарегистрировались более тысячи человек, из них около 40% являются беспартийными. Более половины участников – представители сферы образования, врачи и предприниматели. В числе зарегистрировавшихся есть и лидеры НКО.

Владимир Бурматов. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Напомним, что прием заявок для кандидатов на участие в праймериз будет проходить до 27 апреля включительно. Единый день предварительного голосования назначен на 28 мая в тех регионах, где 10 сентября запланированы муниципальные выборы.

"Единая Россия" – единственная политическая сила, которая практикует раннее знакомство избирателей с кандидатами, презентуя их на открытых и полуоткрытых площадках за несколько месяцев до начала выборной кампании. Первые праймериз партия провела в 2007 году.

3 апреля 2017, 13:05

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