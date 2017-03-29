Для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия" зарегистрировалось более тысячи человек, из них около 40% являются беспартийными. Как сказал руководитель ЦИК партии Владимир Бурматов, эти цифры отражают дух и смысл предварительного голосования.

"Единая Россия" открывает двери в большую политику не только для членов партии, но для всех людей, пользующихся доверием и уважением в обществе, и самое главное – желающих улучшить жизнь людей в регионах, отметил Бурматов.

Он сообщил, что более половины участников предварительного голосования – представители сферы образования, врачи, предприниматели и подчеркнул, что такая доля людей, накопивших значимый профессиональный и жизненный опыт в важнейших для людей сферах, свидетельствует о высоком качественном потенциале будущего состава органов власти, в которые они будут избираться.

"В числе зарегистрировавшихся участников есть лидеры НКО. Мы считаем, что большее вовлечение общественных лидеров в публичную политику усилит результативность их работы в рамках выбранного направления и будет способствовать развитию некоммерческого сектора в целом", – сказал политик.

Доля действующих депутатов и представителей органов муниципальной власти составила около трети от общей численности зарегистрировавшихся участников. Бурматов отметил, что участие в предварительном голосовании опытных политиков свидетельствует о доверии к самой процедуре, с одной стороны, и о том, что представители власти готовы честно конкурировать с "новыми лицами" за поддержку людей – с другой. То есть предварительное голосование способствует эволюции политической системы на всех уровнях.

Напомним, что прием заявок для кандидатов на участие в предварительном голосовании "Единой России" будет проходить до 27 апреля включительно. Единый день предварительного голосования назначен на 28 мая в тех регионах, в которых 10 сентября запланированы муниципальные выборы.

"Единая Россия" - единственная политическая сила, которая практикует раннее знакомство избирателей со своими кандидатами, презентуя их на открытых и полуоткрытых площадках еще за несколько месяцев до начала выборной кампании. Первые праймериз "Единая Россия" провела еще в 2007 году.