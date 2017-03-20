"ЕР" запустила новый раздел на сайте праймериз

На официальном сайте предварительного голосования "Единой России" pg.er.ru начал работу новый раздел – личный кабинет участника партийных праймериз. В личном кабинете все желающие, в том числе потенциальные избиратели, смогут ознакомиться с биографией кандидата, его опытом работы, программой, с которой он идет на выборы, новостями, фото– и видеоматериалами.

Как рассказал руководитель Центрального исполкома "Единой России", депутат Госдумы Владимир Бурматов, размещение сведений о кандидате на его персональной странице необходимо прежде всего для потенциальных избирателей. Благодаря этому им будет проще получить всестороннюю информацию об участнике предварительного голосования, целях, которые тот перед собой ставит, его программе и приоритетах.

Удобно будет и самим кандидатам, отметил Бурматов. "Это возможность заявить о себе в интернете, не создавая собственного сайта, и не расходуя на это ресурсы: проанонсировать свои встречи с избирателями, рассказать о прошедших мероприятиях, отчитаться о результатах работы", – сказал он.

По словам руководителя центрального исполкома, некоторые участники уже активно пользуются новой возможностью сайта, другие пока присматриваются к этой опции. На сегодняшний день для участия в процедуре предварительного голосования подали заявки более 600 человек.

Напомним, единый день предварительного голосования "Единой России" пройдет 28 мая. Для этих целей будет отпечатано около 3,7 миллиона бюллетеней. Прием заявок для кандидатов будет осуществляться до 27 апреля. Документы, необходимые для выдвижения, претендент подает в оргкомитет лично. Полный перечень необходимых бумаг представлен на сайте.





Сайт предварительного голосования "Единая Россия" запустила 13 марта. На портале представлена вся необходимая информация для участников и избирателей. На ресурсе отмечены города и регионы, в которых пройдут внутрипартийные выборы. Там же размещены данные о региональных комитетах, занимающихся организацией и проведением праймериз, а также сведения обо всех участниках процедуры.