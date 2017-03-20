"ЕР" запустила новый раздел на сайте праймериз

Киев лишил Самойлову "Евровидения" Побег Вороненкова и Максаковой Особое мнение Здоровье Дом-2

Самое читаемое

Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Беркова выходит замуж за Стоянова
Неожиданные заявления Владимира Путина
Бузова пыталась прорваться на день рождения Тарасова
партнеры
Среда 22 марта
Лента новостей
18:11
Сколько потеряет Украина после отмены переводов из России
18:05
Неизвестный с ножом набросился на людей около британского парламента
17:56
Беспредельщик на Gelandewagen устроил гонки по Новому Арбату (видео)
17:21
За счет каких мер предстоит спасать Байкал
17:12
Известный актер Георгий Оболенский умер в Москве
17:01
Девочка сорвала шапочку с Папы Римского (видео)
16:57
Из горящей квартиры на востоке Москвы спасли ребенка
16:51
Против Никиты Белых возбудили новое дело
16:50
Звезды фигурного катания отметили юбилей в Москве
16:37
Володин: поездка главы ПАСЕ в Сирию – заслуга Госдумы
16:36
Принцесса разрушила семью российской модели
16:32
На востоке Москвы загорелся жилой дом
16:32
Сможет ли "Тольяттиазот" модернизировать производство
16:22
Писатель Акунин припомнил старую обиду
16:19
Самойлову официально выгнали с "Евровидения"
16:05
Желтую ветку московского метро протянут до Внуково
15:56
Объявлены имена лауреатов президентских премий
15:54
Медведев попросил чиновников общаться по-человечески
15:40
Бывшую жену Казаченко поздравляют с рождением ребенка
15:39
Подопечный Тимати отказался извиняться перед инвалидами
15:35
Насильник набросился на москвичку в парке "Измайлово"
15:23
Сотрудница "Почты России" попалась на крупной афере
15:06
Эвелину Бледанс возмутили оскорбления людей с особенностями
14:59
Москва проколет газовый пузырь Киева
14:58
В Куршевеле ограбили виллу Прохорова
14:55
Ведущая "Орла и решки" попала в страшную аварию
14:40
Дети написали сочинение про Бузову
14:37
Бывшая жена губернатора Чукотки умерла в реанимации
14:28
Российский миллионер прикинулся бродягой (видео)
14:22
Россиянки массово продаются мигрантам
14:17
Тернистый путь Костенко к Тарасову
14:16
Разговоры о тайной дочери довели Катю Семенову до нервного срыва
13:59
Соратник Порошенко проговорился о новом перевороте
13:44
Чашка чая в день спасет от слабоумия
13:37
Негр спел хит Летова "Все идет по плану"
13:33
Трампу припомнили его заявления о Путине
13:22
Приговор Варваре Карауловой оставили в силе
13:03
Мать беспокоится за ребенка Юлии Самойловой
13:00
Авиадиспетчер Внуково зарезал жену и дочь
12:54
В лифте многоэтажки на юго-востоке Москвы умерла школьница
12:42
52-летнюю Апину засняли с молодым любовником
12:40
Бабкина объяснила уход Гора
12:34
Компанию Disney обвинили в краже "Зверополиса"
12:33
Хорошие дороги в России появятся только через 20 лет
12:32
На севере Москвы водитель сбил пешехода и скрылся
12:20
Начальник полиции приказал скинуться ему на премию
12:18
Как артисты воруют друг у друга
12:00
Назван главный продукт женской красоты
11:56
Инвалиды обидели Юлию Самойлову
11:52
Вытрезвители обсудили в Мосгордуме
11:49
Невеста Преснякова рассказала о родах за границей
11:43
Ученые раскрыли секрет "тяжелой кости"
11:41
При строительстве Крымского моста нашли голову античного божества
11:38
Володин сказал добрые слова о таланте Самойловой
11:35
Участницы "Пусть говорят" устроили жестокую драку в эфире
11:14
США ввели войска на Украину
11:10
Максакова – сбежавшей дочке: Какая же ты дура
11:08
Лучшие экранизации "Шерлока Холмса"
10:54
Странное поведение Шурыгиной перед изнасилованием
10:43
Тело женщины три дня пролежало в коммуналке на юге Москвы
10:26
Как уберечься от суицида
10:25
Володин призвал депутатов побыстрее отчитаться о доходах
10:23
После пожара в Подмосковье нашли троих убитых
10:18
Многодетная мать создала наркокартель на Украине
09:40
Малахов посоветовал лечить укусы клещей мочой
09:29
Эксперт: Джигурда только косит под дурака
09:26
Самые богатые американцы попросили повысить им налоги
09:24
Москвич в пьяной ссоре зарезал пенсионера
09:02
В Москве на территории школы нашли скелет человека
08:43
Россия ударила Эрдогана по помидорам
08:42
Странный наряд оголил дочь Юдашкина
08:38
Мария Максакова ждет четвертого ребенка
08:37
Украина оказалась в неловком положении
08:34
Чиновникам пообещали вторую премию
08:03
Оскароносная трагедия сантехника
08:01
Два человека пострадали при стрельбе в московской гостинице
22:06
Названа дата свержения Порошенко
21:56
У Юлии Самойловой появится покровитель
21:55
Дешевые аналоги дорогих лекарств от простуды
21:54
Кадыров собирает чемодан в Сирию
21:43
Ольга Бузова вышла на сцену в нижнем белье
21:36
Спасением от ожирения признали открытое окно
21:20
Москвичам станет доступен "Код революции"
21:14
Глава МВД Франции лишился должности после скандала
21:01
Жена оценила шокирующие признания Епифанцева
20:58
Медведев назначил нового главу Росмолодежи
20:44
Судьба Самойловой оказалась в руках Порошенко
20:30
Слава и унижения Лидии Руслановой
20:18
Почему беспредельщице Багдасарян все нипочем
20:13
Капитан Савченко взяла курс на женственность
19:58
На северо-востоке Москвы рыбаки застряли на льдине
19:47
В Петербурге перекрыли станцию метро из-за коробки
19:37
Обнародованы подробности смерти Гитлера
19:21
Адвокат семьи Магнитского выпал из окна из-за джакузи
18:59
5 чудес Карелии, которые можно увидеть только весной
18:56
Ляшко: Украиной управляет "вахтер из посольства" США
18:52
В Москве наградят почетной премией успешных женщин
18:51
Фадеев запретил Наргиз Закировой выступать в Кремле
18:49
В Москве в колодце обнаружили труп
18:31
В США создали автомобиль для российских пробок
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пригожин в ярости от поступка бывшего мужа Валерии
Самойлову официально выгнали с "Евровидения"
Максакова – сбежавшей дочке: Какая же ты дура
Сенсационная версия крушения Ту-154 в Сочи
Бузова пыталась прорваться на день рождения Тарасова
Тарасов возмутил своей тошнотворной выходкой
Hi-tech

"ЕР" запустила новый раздел на сайте праймериз

Фото: er.ru
На официальном сайте предварительного голосования "Единой России" pg.er.ru начал работу новый раздел – личный кабинет участника партийных праймериз. В личном кабинете все желающие, в том числе потенциальные избиратели, смогут ознакомиться с биографией кандидата, его опытом работы, программой, с которой он идет на выборы, новостями, фото– и видеоматериалами.
прочитано 924 раза

Как рассказал руководитель Центрального исполкома "Единой России", депутат Госдумы Владимир Бурматов, размещение сведений о кандидате на его персональной странице необходимо прежде всего для потенциальных избирателей. Благодаря этому им будет проще получить всестороннюю информацию об участнике предварительного голосования, целях, которые тот перед собой ставит, его программе и приоритетах.

ПО ТЕМЕ

Праймериз "ЕР" – тренировка перед выборами

Единороссы определились с партийными праймериз

Как работа депутатов повышает рейтинг "ЕР"

Удобно будет и самим кандидатам, отметил Бурматов. "Это возможность заявить о себе в интернете, не создавая собственного сайта, и не расходуя на это ресурсы: проанонсировать свои встречи с избирателями, рассказать о прошедших мероприятиях, отчитаться о результатах работы", – сказал он.

По словам руководителя центрального исполкома, некоторые участники уже активно пользуются новой возможностью сайта, другие пока присматриваются к этой опции. На сегодняшний день для участия в процедуре предварительного голосования подали заявки более 600 человек.

Напомним, единый день предварительного голосования "Единой России" пройдет 28 мая. Для этих целей будет отпечатано около 3,7 миллиона бюллетеней. Прием заявок для кандидатов будет осуществляться до 27 апреля. Документы, необходимые для выдвижения, претендент подает в оргкомитет лично. Полный перечень необходимых бумаг представлен на сайте.

Фото: er.ru

Сайт предварительного голосования "Единая Россия" запустила 13 марта. На портале представлена вся необходимая информация для участников и избирателей. На ресурсе отмечены города и регионы, в которых пройдут внутрипартийные выборы. Там же размещены данные о региональных комитетах, занимающихся организацией и проведением праймериз, а также сведения обо всех участниках процедуры.

Автор: Дмитрий Куклин20 марта 2017, 16:04

комментарии

Политика

Соратник Порошенко проговорился о новом перевороте
Трампу припомнили его заявления о Путине
США ввели войска на Украину
Названа дата свержения Порошенко

Шоу-бизнес

Звезды возмущены отстранением Самойловой от "Евровидения"
Принцесса разрушила семью российской модели
Казаченко требует тест ДНК для новорожденного сына
Самойлову официально выгнали с "Евровидения"

Проишествия

Авиадиспетчер Внуково зарезал жену и дочь
Многодетная мать создала наркокартель на Украине
Боец ММА признан виновным в избиении порнозвезды
С внуком Трампа произошло несчастье

Lifestyle

Известный актер Георгий Оболенский умер в Москве
Писатель Акунин припомнил старую обиду
Объявлены имена лауреатов президентских премий
Негр спел хит Летова "Все идет по плану"
Происшествия

Авиадиспетчер Внуково зарезал жену и дочь

Совершив преступление, мужчина поджег квартиру с трупами
Шоу-бизнес

Мать беспокоится за ребенка Юлии Самойловой

Родительница рассказала о сдаче генетических анализов и помощи Елены Малышевой
Шоу-бизнес

Разговоры о тайной дочери довели Катю Семенову до нервного срыва

Певица похудела на 26 килограммов
Шоу-бизнес

Тернистый путь Костенко к Тарасову

Журналисты связались с людьми, которые дали модели путевку в жизнь

Гороскоп

У Юлии Самойловой появится покровитель
Астрологический прогноз с 20 по 26 марта 2017 года
Горбачевым и его женой руководили извне
У Шурыгиной будет двое детей

Фоторепортажи

Странный наряд оголил дочь Юдашкина
Правильная жизнь новой возлюбленной Тарасова
Замужняя Пелагея появилась вместе с Дмитрием Нагиевым
Филипп Киркоров подарил Кате Гусевой песню

Спорт

Моуринью опозорился с подарком Бердыеву
У боксера случился сердечный приступ после боя (видео)
Белка-диверсантка напала на лыжницу в Норвегии (видео)
Акинфеев и Жирков попали в скандальный список Макларена

Регионы

Дети написали сочинение про Бузову
Начальник полиции приказал скинуться ему на премию
5 чудес Карелии, которые можно увидеть только весной
Женщина зарубила мужа топором после замечания о супе без мяса
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru