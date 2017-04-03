Трамп объяснил конфуз на встрече с Меркель

Президент США Дональд Трамп прокомментировал конфуз, который произошел на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в Белом доме. Американский лидер рассказал, сколько раз он пожал руку коллеге.

"Я пожал ей руку около пяти раз, затем мы сидели на двух стульях. Я предполагаю, что репортер сказал пожать ей руку, но я этого уже не слышал", – заявил Дональд Трамп в интервью изданию Financial Times. Президент США отметил, что встреча прошла отлично, сообщает "Газета.ru".

Как писали Dni.Ru, Ангела Меркель посетила Белый дом 17 марта. Во время протокольной съемки в Овальном кабинете произошел неприятный инцидент: Трамп отказался пожать ей руку. От неловкости канцлер даже слегка покраснела.

В соцсетях тут же отреагировали на происшествие, связав поведение Трампа с отсутствием должного воспитания. "Это было ужасно. Он как ребенок, который еще не научился манерам", – написал один из пользователей Сети.

Позже президент США разместил на своей странице в Facebook фотографию рукопожатия с коллегой. "Для меня честь приветствовать канцлера Меркель в Белом доме. Наши нации имеют много общего, и наш союз является символом силы для мира", – подписал снимок американский лидер.