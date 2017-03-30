Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Трамп унизил ждущего встречи Порошенко

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press\Matthias Balk
Встреча главы Белого дома Дональда Трампа и президента Украины Петра Порошенко может произойти в конце мая. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на неназванный источник в руководстве страны.
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Сигнал о готовности к диалогу администрация Трампа может подать в любой момент. После этого у Порошенко будет всего 24 часа на сборы и дорогу, пишет "РБК-Украина".

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Встреча двух лидеров может состояться на полях саммита "Большой семерки" в итальянском городе Таормина. "Американцы нам прямо сказали, мол, будьте готовы, что вам сообщат о встрече за 24 часа до ее начала, и нужно будет лететь", – цитирует газета неназванный источник в администрации Порошенко, отмечая, что официально Украина на мероприятие не приглашена.

В то же время сообщается, что Вашингтон может примкнуть к так называемой нормандской четверке. "Дональд Трамп, в отличие от своего предшественника Барака Обамы, не против присоединения США к минскому процессу", – передает издание. Об этом якобы стало известно во время подготовки официальной встречи Трампа и Порошенко.


Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем заявил, что Москва одобрит подобное решение. "Убежден, что то или иное вовлечение США в дальнейшие усилия по безусловному выполнению минских договоренностей было бы весьма полезным", – отметил он.

Лавров добавил, что после начала переговоров в нормандском формате в 2014 году Россия установила канал двухсторонних консультаций с США по ряду актуальных вопросов о ситуации на Украине. Дипломат объяснил необходимость присутствия Вашингтона тем, что сейчас нет практически ни одного важного вопроса, в решении которого можно было бы обойтись без него.


Ранее замглавы администрации украинского лидера Константин Елисеев заявил, что дата встречи Петра Порошенко с Дональдом Трампом до сих пор не определена. Он с сожалением отметил, что запланированные еще на конец февраля двухсторонние консультации были перенесены "по объективным причинам".

Между тем эксперты уверены: беседовать двум лидерам не о чем. Такого мнения придерживается директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. "Простите, а что Трампу обсуждать с Порошенко?" – задался он вопросом в комментарии для РИА ФАН.

По словам аналитика, Порошенко очень хочет увидеться с Трампом до того, как состоится встреча президентов США и России. "Для них это вопрос принципа – опередить Путина, чтобы потом радостно трубить на весь мир: мы были первыми! Ну что ж, чем бы дитя ни тешилось", – заключил Родионов.

Автор: Иван Поляков30 марта 2017, 13:46

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