Перед конфузом с Трампом Меркель читала Playboy

Перед встречей с Дональдом Трампом в Белом доме канцлер Германии Ангела Меркель читала эротический журнал Playboy. В номере за 1990 год было опубликовано интервью, в котором миллиардер обозначил свои политические взгляды.

Немецкие чиновники сообщили эту новость журналистам газеты The Independent. Оказывается, Меркель внимательно отнеслась к подготовке важной встречи с президентом США и даже взяла из архива номер скандального журнала за 1990 год.

Команда Меркель также проанализировала поведение американского лидера во время бесед с премьер-министрами Великобритании, Японии и Канады – Терезой Мэй, Синдзо Абэ и Джастином Трюдо.

Встреча двух политиков прошла в пятницу, 17 марта. Во время протокольной съемки в Овальном кабинете Белого дома произошел неприятный инцидент: Трамп отказался пожать руку Меркель. От неловкости канцлер даже слегка покраснела.





В соцсетях тут же отреагировали на происшествие. Поведение Трампа объяснили отсутствием должного воспитания. "Это было ужасно. Он как ребенок, который еще не научился манерам", – написал один из пользователей Сети.

Позже сам президент США на своей странице в Facebook разместил фотографию рукопожатия с канцлером ФРГ. "Для меня честь приветствовать канцлера Меркель в Белом доме. Наши нации имеют много общего, и наш союз является символом силы для мира", – подписал снимок американский лидер. Выяснилось, что Трамп просто не услышал просьбу канцлера о рукопожатии.

Между тем в Берлине сейчас идет подготовка к следующей важной встрече Ангелы Меркель. В скором времени канцлер должна посетить Россию и провести переговоры с президентом Владимиром Путиным.

По информации немецкого издания Zeit, германский лидер приедет в Москву 10 мая. Известно, что она будет обсуждать с Путиным в первую очередь ситуацию на Украине. Предыдущая двусторонняя встреча глав России и Германии состоялась в сентябре 2016 года в Китае, на саммите G20. После этого политики встречались через месяц во время четырехсторонних переговоров в нормандском формате в Германии.

Надо отметить, что с начала конфликта на юго-востоке Украины Меркель всячески избегала встреч с президентом России, но сейчас неожиданно ответила на его недавнее приглашение и собирается в Москву.