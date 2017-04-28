США готовят сценарий ядерного удара по России

Вашингтон вполне серьезно рассматривает возможность ядерной войны между США и Россией. Пентагон выделил гранты на изучение "российской угрозы" и возможностей оружия массового поражения потенциального противника.

О том, что американские военные разрабатывают сценарий атомного апокалипсиса, свидетельствуют такие факты, как запуск Соединенными Штатами баллистической ракеты Minuteman III, а также создание мощного скрытого ударного компонента в Европе. По мнению экспертов, еще одним подтверждением этому стали контракты на исследования, размещенные Пентагоном. Их цель - изучение ядерного потенциала России и поиск мер противодействия.

Претенденты на подписание контракта должны доказать, что лучше других смогут справиться со следующей задачей: представить новые методы сдерживания угрозы применения ОМУ Россией, а также новые механизмы контроля, в том числе и международного, которые позволят ограничить использование такого оружия.

На три пентагоновских контракта по исследованию чужих ядерных потенциалов и способов защиты от них уже выделено полмиллиарда долларов. Что касается России, то Минобороны США интересует, в каком случае в Москве могут нажать "красную кнопку" – и как таких ситуаций избежать. На основе этих данных предполагается разработка договоров и соглашений, которые связали бы российскую сторону, не позволив ей применить ОМУ. Другое направление исследований – выработка механизмов, которые ограничат "крупнейшие державы" – имеются в виду, прежде всего, Россия и Китай – в производстве оружия массового уничтожения (под предлогом контроля над ядерным вооружением).

"Данное исследование не может проводиться исключительно в США. Предполагается, что деньги с гранта фактически могут быть оплатой за информацию лицам, которые в какой-то степени допущены к секретным данным, касающимся нашего ядерного потенциала. Готовится модернизация ядерных сил США. Сейчас начинается ядерная риторика, допускается приемлемое нанесение ядерного удара. Они пытаются определиться с рамками и формой возможного ядерного конфликта. Я считаю, что это опасный путь", – приводит Life.ru мнение военного эксперта Александра Перенджиева.

Если конфликт с Россией все же случится, Пентагон хочет знать, как им можно управлять. Минобороны США намерено выступить в этом случае в роли "кризисного менеджера". Так что в задачу исполнителя контракта будет также входить разработка рычагов управления конфликтом и выхода из него.

Координировать проект будет Агентство по уменьшению угрозы обороноспособности совместно с Институтом исследований национальной безопасности ВВС. Помимо последнего контракта на 3,6 миллиона долларов, который реализуется агентством Минобороны США, есть еще два, связанные с той же тематикой, – на 500 миллионов и 25 миллионов долларов. Все три контракта должны быть выполнены к 2019 году.