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Политика

Чем Россия ответит на ядерный удар США

Фото: GLOBAL LOOK press/Vadim Savitsky
В рамках VI Московской конференции по международной безопасности первый заместитель начальника Главного оперативного управления российского Генштаба Виктор Познихир заявил, что США готовятся к ядерной войне с Россией. По его словам, развитие системы противоракетной обороны, а также размещение ударного компонента в прилегающих с нашей страной регионах говорит о возможности нанесения Вашингтоном скрытного ядерного удара. Dni.Ru решили разобраться, чем в таком случае сможет ответить Россия.
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Как заявил представитель Генштаба, противоракетные системы США в Европе, а также корабли вблизи российской территории нарушают сложившийся баланс стратегических вооружений. По данным военного ведомства, Вашингтон за последние 15 лет потратил на противоракетную оборону более 130 миллиардов долларов. "Такое количество огневых средств ПРО представляет серьезную угрозу для российского потенциала сдерживания, особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО", – сказал Познихир.

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Кроме того, представитель Минобороны России отметил, что ни Иран, ни Северная Корея, необходимостью противостояния которым Вашингтон объясняет размещение своих стратегических сил в ключевых мировых регионах, не обладают большим количеством баллистических ракет. "США заявляют о ненаправленности противоракетной системы против России и Китая. Однако… результаты компьютерного моделирования свидетельствуют об обратном", – подчеркнул генерал.

Предположим, что вся военно-политическая верхушка Соединенных Штатов окончательно сошла с ума на почве антироссийской истерии, и решилась действовать кардинальным образом. Иначе говоря, начать войну, да еще и с применением ядерного оружия. Чем сможет ответить Россия?

По состоянию на апрель 2017 года на вооружении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) находятся 322 ракетных носителя, оснащенных 1174 ядерными боеголовками. При этом количество новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) благодаря масштабной программе перевооружения российских стратегических сил уже превысило половину от их общего количества.

Фото: GLOBAL LOOK press/Vadim Savitsky

Исторически сложилось так, что основной компонентной российских ядерных сил является наземная составляющая. Сухопутные силы РВСН состоят из ракет в шахтных пусковых установках (ШПУ) и подвижных грунтовых комплексов (ПГК). Несмотря на кажущуюся незащищенность перед ударом противника, современные российские шахтные комплексы обладают высочайшей защищенностью, а учитывая, что они расположены в отдалении друг от друга, вероятному противнику придется израсходовать на каждый такой комплекс значительное количество оружия. Да и то не факт, что попытка будет успешной.

Что касается грунтовых ракетных комплексов, то главное их преимущество – это мобильность. Имея возможность постоянно перемещаться, они могут быть совершенно незаметны для средств слежения вероятного противника. Иными словами, получив приказ, ПГК может начать атаку из абсолютно любой точки. Эффективно бороться с ними можно лишь нанесением массированных ударов по предполагаемым районам базирования комплексов. Но в этом случае для их поражения противнику придется потратить большое количество боезарядов, поэтому эффективность подобной охоты за ПГК с точки зрения затраченных усилий на их ликвидацию весьма сомнительна.

В настоящее время российские стратегические ядерные силы постепенно переходят на новейшую ракетную систему РС-24 "Ярс", которая наряду с "Тополь-М" стала основой сухопутных стратегических сил России. РС-24 способна преодолевать любые средства противоракетной обороны и по многим параметрам не имеет аналогов в мире. По состоянию на декабрь 2016 года на вооружении РВСН находятся около 96 "Ярсов". Причем главный упор делается на подвижные комплексы – из всех имеющихся ракет этого типа 78 находятся на подвижных платформах. Что касается "Тополь-М", то эта ракета представлена в основном шахтным вариантом базирования.

Фото: GLOBAL LOOK press/Jia Yuchen

Говоря о мобильных установках нельзя не упомянуть и о боевых железнодорожных ракетных комплексах (БЖРК). Главным отличием от "класссических" ПГК является то, что передвигаются БЖРК по протяженной сети железных дорог. Это обеспечивает высокую мобильность, а с учетом того, что состав с виду ничем не отличается от обычного поезда, это делает его совершенно незаметным для вероятного противника. На данный момент на стадии разработки находится железнодорожный ракетный состав "Баргузин". Его принятие на вооружение намечено на 2019 год. В составе одного поезда находятся шесть ракет "Ярс".

Фото: wikipedia.org

Но, пожалуй, самым страшным сном Вашингтона являются новейшие российские стратегические ядерные подводные ракетоносцы проекта 955 "Борей". В настоящее время в боевой состав приняты уже три подлодки этого класса – "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Еще четыре ядерных крейсера готовы пополнить российских флот уже в ближайшие несколько лет. Всего должно быть построено восемь "Бореев", которые с 2020 года станут основой российских стратегических сил на просторах мирового океана.

Фото: wikipedia.org

"Бореи" – самое совершенное оружие в ряду российских стратегических ядерных сил. Они наиболее эффективны, скрытны, обнаружить их вероятному противнику практически невозможно. Они не зависят от метеоусловий, и могут выполнять боевую задачу в тысячах миль от российского побережья. К примеру, скрытно сосредоточившись неподалеку от вероятного противника, в случае поступления приказа они могут нанести сокрушительный удар как по объектам инфраструктуры, так и по скоплению вооруженных сил врага на суше или на море.


Технические характеристики "Бореев" впечатляют. Длина подлодок составляет 170 метров, ширина – 13,5 метра. Каждый крейсер имеет около 40 торпед или самотранспортирующихся мин, а также самоходные приборы гидроакустического противодействия. Максимальная глубина погружения подлодки – почти 500 метров, автономность по провианту – 90 суток. А по системам энергоснабжения, регенерации воздуха и очистки воды "Бореи" могут быть автономны целыми десятилетиями.

Что касается вооружения, то подводные лодки этого класса оснащены 16 баллистическими ракетами морского базирования Р-30 "Булава". К 2020 году на восьми субмаринах "Борей" будет размещено 148 межконтинентальных баллистических ракет, в общей сложности 1480 боевых блоков индивидуального наведения мощностью 100 – 150 килотонн каждый. Такая мощь отрезвляюще подействует даже на самые горячие головы в Вашингтоне.

Таким образом, у России есть достаточно средств, чтобы достойно ответить Соединенным Штатам в случае агрессии. Тем не менее, хочется надеяться, что в высших военно-политических кругах Соединенных Штатов еще остались здравомыслящие люди, которые понимают, к каким последствиям для США и всего человечества может привести нынешняя безрассудная и агрессивная американская внешняя политика.

Автор: Иван Поляков27 апреля 2017, 17:38

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