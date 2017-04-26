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Общество

Назначена дата начала Третьей мировой войны

Кадр из фильма "Знамение"
В Сети активно обсуждают события последних дней в мире, которые гипотетически могут привести к началу Третьей мировой войны. На форуме конспирологов пользователи собрали все возможные факты и догадки, которые, по их мнению, доказывают факт того, что мир находится в опасности.
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По мнению участников обсуждения, Третья мировая может начаться с ядерного удара Северной Кореи. Для ясности собеседники используют пометку "4/26", имея в виду 26 апреля 2017 года. Наблюдательные форумчане заметили несколько знаковых событий, наталкивающих на мысль, что мир находится в шаге от апокалипсиса.

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В крупнейших американских городах – Нью-Йорке и Нью-Джерси – на днях прошли масштабные учения на случай ядерной атаки. Правда, представитель федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США заявил, что догадки сетевых конспирологов не стоит воспринимать всерьез, и план учений был утвержден еще в прошлом году.

В середине апреля стало известно, что число поисковых запросов в Google о Третьей мировой войне достигло рекордно высокого уровня. Причинами повышенного внимания к этой теме стали ракетный удар США по авиабазе в Сирии, растущее напряжение в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном, облет российскими стратегическими бомбардировщиками Аляски, частые полеты так называемого самолета "судного дня" в США и активные перемещения китайских и российских войск у границы с КНДР.

Несколько дней назад португальский ясновидящий Горацио Вильегас назвал дату начала Третьей мировой войны. Он сообщил британским СМИ, что видел пророческий сон. В нем "шары из огня падали с неба на землю, а люди бегали и пытались спрятаться от разрушений". По словам экстрасенса, эти шары символизировали ядерные ракеты, которые атакуют города по всему миру. 

Ясновидящий уверен: Третья мировая война начнется 13 мая 2017 года, в 100-ю годовщину последнего явления Девы Марии в португальском городе Фатима. А закончатся боевые действия 13 октября, но "для многих будет слишком поздно". Вильегас предупредил, что уничтожение грозит целым народам. 

По словам экстрасенса, все его прогнозы верны. В 2015 году он заявил, что Дональд Трамп станет президентом США, который принесет в мир войну. Предсказал Вильегас и то, что американский лидер нападет на Сирию, а в итоге испортит отношения с Россией, Северной Кореей и Китаем. 

По поводу Третьей мировой войны ранее звучали и другие прогнозы. Болгарская ясновидящая Ванга говорила, что война начнется после того, как падет Сирия. Матрона Московская также оставила свое пророчество о возможной мировой войне, но, по ее словам, катастрофы не случится – миротворцем выступит Россия, которая не даст развязать большую войну.

Автор: Александр Комаров26 апреля 2017, 20:46

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