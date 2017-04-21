Названы условия "случайного" начала Третьей мировой

Эксперт Владимир Щербаков рассказал о возможном сценарии "случайного" начала Второй мировой войны. По его словам, конфликт может быть вызван сбоем в системах военного наблюдения.

Специалист отметил, что боевые системы Соединенных Штатов активируются по сигналу, полученному, в частности, от автоматических систем раннего обнаружения пусков баллистических ракет. По его словам, сбой в этой программе может привести к началу Третьей мировой войны.

При этом он пояснил, что "на одном сигнале решения не принимаются, надо получить дополнительный", передает телеканал "Звезда". Тем не менее, обстоятельства могут сложиться таким образом, что во время сбоя системы хакеры взломают программу, подающую второй сигнал. По словам эксперта, если "во главе военно-политического руководства страны стоит человек, который обладает правом применить ядерное оружие, но при этом он не совсем психически здоров или адекватен, то военные выполнят приказ".

Владимир Щербаков вспомнил, что в истории Соединенных Штатов уже был похожий прецедент. Он отметил, что тогда "американская система обнаружения пусков баллистических ракет из-за атмосферных помех приняла определенные образования за армаду советских бомбардировщиков". Боевые системы США были приведены в боевую готовность, но через время полученный сигнал признали ошибочным.

Нет уж, вы говорите точно: начнётся третья мировая война, или мне таки пикировать рассаду помидоров. — Anton Lapin (@antilapin) 17 апреля 2017 г.

Добавим, что Институт ООН ранее опубликовал доклад, согласно которому коммуникационные сети одного государства могут ошибочно нанести ответный удар при ракетной атаке другого. По мнению экспертов, такое развитие событий может привести к атомной войне.

Штаты бомбанули Сирию и Афган, угрожают Корее. Но скажут, что Третья Мировая началась потому, что Россия тихо-вежливо вернула себе свой Крым — Светлана Михайлова (@claramih) 15 апреля 2017 г.

Также эксперты утверждают, что риски обострения международного конфликта возрастают на фоне ложного срабатывания систем раннего обнаружения, причиной которого могут стать как природные аномалии, так и действия хакеров и террористов. "В результате высокой зависимости от автоматизированных систем создается ложное чувство уверенности, и возникают новые уязвимости", – считают специалисты.

Ребятки,кажется, Третья мировая начинается. Помните слова умного человека: пивные пробки станут новой валютой.Бегите за пивом. Берегите себя — Граф Кисельвроде (@templegoodness) 10 апреля 2017 г.

Напомним, ясновидящий Горацио Вильегас предсказал точную дату начала Третьей мировой войны. Он заявил, что военный конфликт начнется 13 мая 2017 года, а кончится 13 октября того же года. При этом он отметил, что для многих уже "будет слишком поздно".

