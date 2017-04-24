Лондон пригрозил миру ядерным ударом

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что допускает использование Соединенным Королевством ядерного оружия в целях превентивного удара. Об этом пишет влиятельная газета The Guardian.

По словам Фэллона, на такой шаг Лондон может решиться только при самых крайних обстоятельствах. Впрочем, какие именно это могут быть обстоятельства министр обороны Великобритании уточнять не стал. "Весь смысл политики сдерживания заключается в том, чтобы оставить неопределенность в сознании любого, кто может подумать о применении оружия против нашей страны", – передает его слова издание "Лента.ру".

Стоит отметить, что о том же говорил в октябре 2015 года бывший глава британского правительства Дэвид Кэмерон. По его словам, нерешительность подрывает национальную безопасность страны. Об этом экс-глава кабмина Ее Величества заявил в ответ на выступление лидера лейбористов Джереми Корбина, который высказался о недопустимости использования оружия массового поражения, в том числе ядерного.





Примечательно, что Лондон делает свое заявление на фоне резкого обострения международной обстановки, которое произошло после нанесения вооруженными силами США 7 апреля удара крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийскому аэродрому Шайрат. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что якобы именно оттуда войска президента Сирии Башара Асада осуществляли химическую атаку на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, в результате которой погибли около 80 человек и более 200 получили ранения.

Позже Вашингтон объявил об отправке группы кораблей американских ВМС во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" к берегам Корейской народно-демократической республики (КНДР). Трамп выступил с воинственным комментарием. "Северная Корея ищет неприятностей. Если Китай решит помочь, это будет здорово. Если нет, мы будем решать проблему без них!" – написал он на своей странице в Twitter.

В Пхеньяне, в свою очередь, пригрозили нанесением массированного ядерного удара по Соединенным Штатам, а также по американским военным объектам в Южной Корее и Японии. "Если они совершат безрассудную провокацию, корейские революционные силы нанесут сокрушительный удар и ответят тотальной войной на тотальную войну, ответят на ядерную войну ядерным ударом в нашем духе", – заявил атташе северокорейского посольства в России по вопросам обороны Ким Ен Мин.

