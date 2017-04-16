Лондон заманивает Москву в свою команду

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил России выбрать "правильную сторону" в сирийском конфликте и присоединиться к коалиции западных стран.Он также повторил обвинения в адрес Асада, которого европейские и американские политики, а также орудующие на Ближнем Востоке террористы, называют виновным в химической атаке мирных жителей в Идлибе.

Для подтверждения своих слов о вине президента Сирии Башара Асада в химической атаке на Идлиб глава внешнеполитического ведомства Великобритании решил прибегнуть к авторитету научных деятелей своей страны. "Британские ученые проанализировали образцы, взятые у жертв атаки. Они показали наличие зарина или вещества, похожего на зарин", – цитирует РИА Новости Бориса Джонсона.

Он добавил, что атака осуществлялась "двумя сирийскими самолетами, взлетевшими с авиабазы, где хранилось химическое оружие". Речь идет об аэродроме Шайрат, по которому после был нанесен массированный удар крылатыми ракетами. Отметим, никакого химического оружия там обнаружено не было.

Тем не менее, Борис Джонсон предложил России выбрать "правильную сторону в споре" и "присоединиться к коалиции более чем 60 государств". При этом российская сторона единственная действует в Сирии в соответствии со всеми международными правилами и законами. Для того, чтобы вводить свои войска в другую страну необходима санкция ООН или просьба властей этой страны – ничего этого у западной коалиции нет.

Борис Джонсон предложил России действовать в Сирии сообща после того, как провалился его план подбить страны "большой семерки" ввести очередные антироссийские санкции. Поводом послужили обвинения Башара Асада в ответственности за химическую атаку в Идлибе 4 апреля. Примечательно, что обосновывают свою позицию западные страны сообщениями в социальных сетях, оставленными членами подразделения запрещенной в России террористической группировки "Аль-Каида".