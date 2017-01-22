Запад отвел России один день на войну с Британией

Британская армия не может оставаться эффективной боевой силой после сокращения военного бюджета. Эксперты предрекли, что сильный соперник, такой как Россия, уничтожит ее за один день.

"После многих лет урезания расходов на оборону единственное оставшееся боевое подразделение британской армии может быть полностью уничтожено за один день "грамотным врагом", таким как Россия", – сообщили эксперты Центра исторического анализа и исследования конфликтов (CHACR).

По мнению военных аналитиков, уменьшение бюджета приводит к истощению возможностей армии, особенно в части противостояния серьезным угрозам. Между тем, в докладе отмечается, что сейчас Королевству не угрожает прямое нападение, но все– таки страна может быть втянута в конфликт, и в этом случае армия и не сможет противостоять серьезным угрозам, пишет Daily Mail.

В докладе CHACR отмечается, что в последний раз боевая дивизия Британии приминала участие в вооруженном конфликте в 2003 году во время иракской войны. По словам экспертов, если бы армии Королевства пришлось воевать сегодня, то в лучшем случае удалось бы развернуть бригаду из 10 тысяч военнослужащих.





Ранее в СМИ появилась информация, что проведенный Великобританией впервые за четыре года запуск межконтинентальной баллистической ракеты оказался неудачным. Как пишет The Sunday Times, правительство Королевства скрыло данный факт. По информации издания пуск был произведен с британской субмарины возле побережья американского штата Флорида в июне прошлого года. Известно, что ракета не была оснащена ядерным боезарядом.