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Британские субмарины с "Томагавками" подняли на смех

Подводная лодка типа "Трафальгар". Фото: wikipedia.org
Александр Михайлов

Александр Михайлов блогер

 Российский блогер, публицист, выпускник Военного университета Министерства обороны РФ. Автор блога в "Живом журнале".
Новость о том, что большая часть субмарин ВМС Великобритании, оснащенных крылатыми ракетами "Томагавк", находится в нерабочем состоянии, вызвало гомерических хохот в социальных сетях и блогосфере Рунета.
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Напомню, что, по информации британского издания The Sun, из семи подлодок типа Trafalgar и Astute часть уже находится в ремонте, а другая – требует технической помощи. Только одна британская подлодка типа Astute находится в море после ремонта, однако функционирует она в испытательном режиме. Интересно, что такая ситуация, когда Британия практически осталась субмарин, сложилась впервые за целое столетие, которое насчитывает британский подводный флот.

По данным издания, британские военные скрывают правду о проблемах подводного флота от нового премьер-министра королевства Терезы Мэй. Что же действительно происходит с субмаринами Туманного Альбиона? Давайте разберемся.

Подводная лодка типа "Трафальгар". Фото: wikipedia.org

История подводного флота Великобритании берет свое начало с 1901 года, когда после заключения франко-русского союза британцы впервые почувствовали себя изолированными и незащищенными. Первая подводная лодка ВМФ Великобритании "Холланд-1" длиной в 19,3 метров была спущена на воду 4 февраля 1901 года. Всего было выпущено пять субмарин этого типа.

Первые субмарины Британии строила компания Vickers вместе с американской корпорацией Electric Boat Company. Смена вектора в британской внешней политике, прежде всего – заключение договоров с США, Францией, Россией и Японией – позволили британскому подводному флоту серьезно закрепиться в своих территориальных водах.

Подводная лодка типа "Астьют". Фото: wikipedia.org

Британский подводный флот хорошо зарекомендовал проявил себя в Первую и вторую мировые войны, действуя в Балтийском, Средиземном и Чёрном морях, а также в Атлантическом океане. Однако после разгрома гитлеровской Германии британский флот перестал быть крупнейшим в мире – лидирующие позиции заняли ВМФ СССР и США.

На сегодняшний день подводный флот Британии представлен семью многоцелевыми атомными подводными торпедоносцами – 4 атомных субмарины типа "Трафальгар" и 3 подводные лодки типа "Астьют". Еще три лодки типа "Астьют" строятся на верфях, однако, по оценкам экспертов, после спуска на воду и их поджидают технические проблемы. При этом, каждая новая атомная подводная лодка "Астьют" обходится британскому бюджету в 1,2 млрд фунтов стерлингов.

Как отмечают эксперты The Sun, упомянутые выше 4 атомных субмарины типа "Трафальгар" находятся в буквальном смысле слова "на последнем издыхании". Эти субмарины находятся на вооружение ВМФ Великобритании с 1985 года, и уже технически устарели на фоне, например, новых российских или американских подводных лодок.

Британцев теперь ожидает неутешительный вывод: мощнейшая в прошлом морская держава, Великобритания ныне напоминает голого короля: бравируя на внешнеполитическом уровне, Туманный Альбион не способен даже защитить собственные границы. Не говоря уже о гипотетическом ответе на "российскую военную агрессию", которой нынче бредят британские политики и СМИ.

В отличии от британского подводного флота, российский подводный флот представлен 72 субмаринами, из которых 48 – атомные подводные лодки. 13 российских атомных подлодок оснащены баллистическими ракетами, еще 9 субмарин – крылатыми ракетами.

На сегодняшний день подводный флот России справедливо считается самым мощным в мире. Но теме российского подводного флота следует уделить отдельный материал, что я и сделаю в самое ближайшее время…

10 февраля 2017, 17:17

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