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Политика

Трамп сделал интересное заявление о Меркель

Ангела Меркель и Дональд Трамп. Фото: Justin Sullivan/Getty Images
Президент США Дональд Трамп рассказал, что у него с канцлером Германии Ангелой Меркель невероятная "химия" в отношениях. Однако несмотря на это, политики не могут прийти к единому мнению в некоторых вопросах.
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"Мы с Ангелой Меркель расходимся во взглядах относительно внесения средств в НАТО и вопросу иммиграции. Но у нас была невероятная химия", – заявил Трамп в интервью агентству Associated Press.

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При этом глава Белого дома еще раз объяснил казус с непожатием руки канцлеру ФРГ. "Кажется, тогда кто-то крикнул, чтобы я пожал ей руку, но я этого не услышал. Мы провели в обществе друг друга довольно много времени, и я уже жал ей руку раза четыре", – сказал Трамп.

Также американский лидер похвастался хорошими отношениями со своими коллегами. "Люди доверяют мне из-за того, что у меня складываются замечательные отношения со всеми лидерами, включая президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси", – сказал президент США.

Как писали Dni.Ru, Ангела Меркель посетила Белый дом 17 марта. Во время протокольной съемки в Овальном кабинете произошел неприятный инцидент: Трамп отказался пожать ей руку. От неловкости канцлер даже слегка покраснела.

Напомним, Трамп и Меркель в ходе переговоров 17 марта обсудили тему НАТО и оборонных расходов. По данным СМИ, в ходе визита канцлера ФРГ президент США выставил германской стороне счет на 375 миллиардов долларов, которые Берлин "задолжал" НАТО за меры, предпринятые альянсом для обороны Германии.

После этого один из германских министров охарактеризовал переговоры между лидерами двух стран как "возмутительные". Спустя десять дней официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что информация, распространенная газетами, "не соответствует действительности".


Автор: Алёна Нестерова22 апреля 2017, 10:57
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