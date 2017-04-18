Трамп оконфузился из-за Ким Чен Ына
Трамп дал интервью телеканалу Fox News, речь шла о резко обострившейся ситуации вокруг Северной Кореи. Президент сказал буквально следующее: "Переговоры с лидером КНДР продолжаются уже длительное время. В своей книге Билл Клинтон писал, что им удалось достичь мирного договора, который оказался шуткой".
Издание Huffingtonpost отмечает, что Трамп, по всей видимости, не знает о том, что Ким Чен Ын возглавил КНДР в 2011 году после кончины своего отца Ким Чен Ира. Он никак не мог вести переговоры с тогдашним президентом США Биллом Клинтоном, который занимал этот пост с 1993 по 2001 годы.
За ситуацией в КНДР в последние дни с напряжением следит весь мир. Дональд Трамп полон решимости окончательно разобраться с режимом Ким Чен Ына и отдал приказ направить к берегам Корейского полуострова армаду военных кораблей во главе с тремя авианосцами.
Северокорейский лидер не желает прислушиваться к угрозам из США – в день рождения своего деда Ким Ир Сена он провел очередные ракетные испытания, закончившиеся неудачей.
Пхеньян ответит тотальной войной на тотальную войну – вице-маршал КНДРhttps://t.co/biyNydhQIs#кндр #война #сша pic.twitter.com/PdCvJd72u0— Телеканал ЗВЕЗДА (@zvezdanews) 15 апреля 2017 г.
Накануне Дональд Трамп заявил, что не будет анонсировать свои планы и дальнейшие шаги в отношении Северной Кореи, но надеется, что ситуация завершится мирным путем.
При этом вице-президент США Майкл Пенс, который находится с визитом в странах Восточной Азии, демонстративно делает достаточно жесткие заявления в адрес Пхеньяна. Находясь с визитом в Токио, Пенс на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что Вашингтон является приверженцем принципа "достижения мира путем силы".
В свою очередь, северокорейский дипломат Ким Ин Рен, зампостпреда КНДР при ООН предупредил весь мир о том, что ядерная война может начаться на Корейском полуострове в любой момент, так как на действия США Пхеньян готов принять контрмеры.
Ситуация вокруг КНДР взволновала ближайших соседей – Японию, Китай и Южную Корею. И если Сеул и Токио настроены воинственно, то Пекин, напротив, готов к решению проблемы мирным путем. В этом кризисе эксперты отводят Китаю роль миротворца.
Сегодня стало известно, что власти Японии намерены связаться с российским президентом Владимиром Путиным для детального обсуждения северокорейской проблемы.
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