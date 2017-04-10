Меркель собирается к Путину для спасения мира
Позиция канцлера изменилась под давлением обстоятельств. Ангела Меркель собиралась нанести визит в Москву не раньше, чем будет достигнут конкретный прогресс по Украине и Сирии. Немецкий журнал Der Spiegel пишет, что Меркель поедет в Россию для того, "чтобы предотвратить худшее".
Издание узнало и дату визита – 2 мая. Несмотря на то, что уступок со стороны Москвы ни по Сирии, ни по Украине в Берлине не ждут, но тем не менее там считают достаточно серьезным сложившиеся положение.
Ведомство канцлера обосновало визит Меркель в Кремль подготовкой к саммиту G20, который состоится в Гамбурге в июле 2017 года. "Однако это только отговорка", – убеждает немецкий журнал.
Действительно, после внезапного удара "Томагавками" по сирийской авиабазе Трамп сам себя поставил в неловкое положение. Россия сразу же отреагировала, выйдя из соглашения о безопасности полетов над Сирией, и теперь вряд ли будет первой делать шаги навстречу вашингтонской администрации.
К тому же у Трампа, похоже, вообще нет никакой политики в отношении России. Поэтому немецкие дипломаты считают нынешнюю ситуацию крайне опасной, а Меркель отведена роль посредника между Москвой и Вашингтоном.
Сегодня другое влиятельное издание – британская газета The Daily Telegraph – утверждало, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон хочет предложить России отказаться от поддержки сирийского лидера Башара Асада. Глава американской дипломатии будет в Москве с визитом 12 апреля. Издание пишет, что Россия сможет снова присоединиться к G7 в обмен на отказ от поддержки президента Сирии. В противном случае против Москвы будут введены новые санкции.
В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп распорядился нанести удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, с которого якобы была начата химическая атака 4 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 крылатых ракет, базирующихся на кораблях ВМС США в Средиземном море. По данным агентства SANA, погибли двое военных, а также 9 мирных жителей, среди которых есть дети.
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