Шойгу раскрыл секреты ядерного сдерживания

Ядерному сдерживанию уделено особое внимание в программе перевооружения российской армии на ближайшие семь лет. Будут построены новые объекты для размещения группировок наземного, морского и воздушного базирования, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Тридцать три аэродрома оперативно-тактической авиации, причальные комплексы для базирования кораблей ВМФ, территории для размещения ракетных комплексов "Искандер", "Бал" и "Бастион". Создание всех этих объектов – в ближайших планах Минобороны, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства.

По словам Шойгу, будут введены в строй 1064 комплекта укрытий для техники. "Всего планируется построить и ввести в эксплуатацию 1740 объектов, проложить 24 тысячи километров оптико-волоконных линий связи", – заявил министр. Шойгу подчеркнул, что объектам для размещения группировки сил и средств ядерного сдерживания наземного, морского и воздушного базирования уделяется особое внимание. Сейчас в их состав, напомнил министр, входят 129 укрупненных объектов и 6 аэродромов дальней авиации.

Основными боевыми кораблями России в ближайшей перспективе станут многоцелевые фрегаты проекта 22350, оснащенные высокоточным оружием большой дальности. Как отметил Сергей Шойгу, принятие их на вооружение позволит обеспечить планомерное обновление надводных сил флотов и почти на треть повысить их боевой потенциал.

Подвесной контейнер РЭБ: включил - и ослепил противника Публикация от Сергей Шойгу���� (@s_shoigu) Дек 25 2015 в 3:19 PST

Испытания головного фрегата этого проекта "Адмирал Горшков" завершаются на Северном флоте. Его планируют передать ВМФ в конце июля. Второй корабль – "Адмирал Касатонов" – спустили на воду в 2014-м. Кроме того, на Северной верфи в Санкт-Петербурге строят еще два новых фрегата – "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков", которые планируется вооружить современными ударными комплексами "Калибр" и "Оникс". Противовоздушную оборону кораблям обеспечит новая зенитная ракетно-артиллерийская система с несколькими типами управляемых ракет, напоминает "Российская газета".

Публикация от Сергей Шойгу���� (@s_shoigu) Фев 16 2016 в 11:03 PST

Наземная инфраструктура военно-космических сил также совершенствуется. Шойгу рассказал, что проведенная в последние три года модернизация космодрома Плесецк позволила отказаться от эксплуатации устаревших ракет-носителей "Союз-У", "Молния-М", "Циклон-3" и "Космос-3М". Им на смену пришел современный космический ракетный комплекс "Союз-2". Идут летные испытания перспективных ракет семейства "Ангара" легкого и тяжелого класса.