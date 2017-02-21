Шойгу припугнул "британскую кошку" медведем

В британском зоопарке еще не вырос зверь, который может указывать медведю. Так глава Минобороны России прокомментировал слова коллеги из Лондона, который "не хочет, чтобы русский медведь совал свои лапы в Ливию".

Сергей Шойгу 21 февраля беседовал со студентами МГИМО. Министр обороны России спросил молодых людей, что изображено на британском флаге. Услышав в ответ "лев", Шойгу напомнил слушателям известную пословицу.

"Ну, если продолжать "звериную" тему... Что у них на гербе, лев, кажется? Есть такая старая пословица: все львы – кошки, но не все кошки – львы. Пусть каждый разбирается в своих делах сам. И мы не думаем, что в их зоопарке вырос зверь, который может указывать медведю", - сказал генерал армии.

Комментарий главы военного ведомства относился к заявлению британского коллеги Майкла Фэллона. Тот сказал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, что Запад не устраивают контакты России с Ливией. По мнению британского министра, таким образом Москва "проверяет Запад на прочность". "Мы не хотим, чтобы медведь совал туда свои лапы", – напоминает высказывание британского министра РИА Новости.

Публикация от Сергей Шойгу���� (@s_shoigu) Фев 19 2016 в 9:56 PST

Ранее Майкл Фэллон уже отметился заявлением о том, что Россия стремится дестабилизировать НАТО и Запад в целом, в том числе и через СМИ. "Россия пытается дестабилизировать Запад, пытается добиться разобщения НАТО. И одна из главных задач – и альянс это понимает – это вместе отражать все эти угрозы. И будь то терроризм, российская агрессия или киберугрозы, альянс должен держаться единым фронтом", – заявил министр обороны Великобритании.

Глава Минобороны обвинил российских хакеров во вмешательстве в выборы в Болгарии и Франции, а также прокомментировал возможность кибератак во время референдума по брекзиту. "Вы видите мягкую пропаганду, которую Россия осуществляет через телеканал, который у нее есть в Великобритании, и через новостные агентства у нее есть влияние на Великобританию. Мы должны быть очень бдительны в том, что касается действий России", – резюмировал Фэллон. По мнению министра, к ответу следует призвать и российские информационные ресурсы RT и Sputnik.