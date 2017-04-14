Самые "бедные" российские министры

Наименьшие доходы среди членов российского правительства за 2016 год оказались у главы Минсельхоза Александра Ткачева, министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, а также руководителя Минсвязи Николая Никифорова. Об этом говорится в отчетных документах, опубликованных на сайте кабинета министров.

Самый маленький доход за прошлый год оказался у главы Минсельхоза Александра Ткачева – 5,6 миллионов рублей. Это на 200 тысяч меньше, чем самый низкий заработок члена российского кабмина в 2015 году. При этом супруга Ткачева задекларировала доход за прошлый год в размере 10 миллионов рублей.

В свою очередь, глава Министерства природных ресурсов и экологии Сергей Донской заработал в 2016 году 5,7 миллионов рублей. А глава Минспорта Павел Колобков отчитался о 5,74 миллионах рублей дохода, при этом указав в собственности автомобиль "ВАЗ-21083".

Одним из самых "бедных" российских министров оказался также руководитель Минсвязи Николай Никифоров, указавший в декларации 5,8 миллионов рублей дохода. Кроме того, в собственности члена кабмина находится отечественный автомобиль Lada X-Ray. Супруга Никифорова за прошедший год заработала 48,5 млн рублей – в восемь раз больше мужа. Чуть больше заработал руководитель Минтруда Максим Топилин – 5,84 миллионов рублей. Это на 100 тысяч меньше, чем годом ранее.

В то же время стало известно о том, кто из министров заработал больше всего. Так, в экономическом блоке правительства наибольший доход задекларировал глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. За 2016 года он заработал 129 миллионов рублей. В его собственности значатся шесть автомобилей – Land Rover, "Москвич 412", "ВАЗ 2103", "Лада Веста", "ГАЗ 21" и "Москвич 408", – а также земельный участок, квартира и четыре машиноместа. Второе место в экономическом блоке кабинета министров у главы Минфина Антона Силуанова. Согласно представленной декларации, его доход за прошлый год составил 95,44 миллиона рублей.





Больше всех в кабинете министров за прошлый год заработал министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Его доход составил 582 миллиона рублей. Среди силовых министерств самые высокие доходы оказались у главы МЧС Владимира Пучкова и министра обороны Сергея Шойгу. Они заработали 12 и 10,5 миллионов рублей соответственно.

Напомним, о сумме своих доходов отчитался и президент России Владимир Путин. В соответствии с декларацией, за прошедший год президент России заработал 8,8 миллиона рублей. В собственности Путина, как и прежде, находятся земельный участок на 1,5 тысячи квадратных метров, квартира в 77 "квадратов" и гараж площадью 18 квадратных метров. В его пользовании также квартира в 153,7 "квадрата" и гаражное место в 18 квадратных метров. Все эти объекты находятся в России.

